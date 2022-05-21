Зеленский рассказал, что станет победой для Украины

Часть побед можно достичь путем переговоров

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что победой Украины будет возвращение войск на линии разграничения, которые были в нашей стране до 24 февраля. Это, по его мнению, послужит доказательством того, что украинцев никто не смог захватить.

Об этом президент говорил во время своего интервью, посвященного третьей годовщине инаугурации.

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По словам Зеленского, у различных категорий населения в Украине сегодня разный "аппетит" насчет победы. Однако нужно помнить о самом главном — ценности жизни людей, в особенности военных.

"На этот момент, несмотря на то, что это несправедливо, считаю, что победой будет выйти на линию (разграничения), которая была до 24 февраля", — отметил политик.

Он уверен, что это будет победой хотя бы потому, что мы покажем и россии, и всему миру, что Украину не удалось захватить.

"Потом мы перейдем до второй части войны, который — я надеюсь той стране хватит разума — мы сможем провести за столом переговоров", — подчеркнул Владимир Зеленский.

По мнению президента, украинцам важно понимать цену войны, которая и так слишком высока. Все военнослужащие хотят жить, поэтому просто разбрасываться ими, как это делает армия противника, никто не будет.

Отметим, что такое видение ситуации Зеленский проговаривал и почти два месяца назад, в начале апреля. Тогда он тоже утверждал, что нужно сохранить побольше жизней, а часть вопросов обязательно решится дипломатическим путем.

Также "Телеграф" писал, сколько сейчас военных защищают нашу Украину на фронте, борясь против российских оккупантов.