На Западе заикнулись о прекращении Украиной огня: у Зеленского ответили
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Борьба за целостность страны продолжится
Представители некоторых западных стран уже начинают "уставать" от российско-украинской войны. В том числе — предлагают Украине сложить оружие и прекратить обороняться от оккупационной армии рф. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, именно об этом уже поговаривают в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, где накануне выступал Владимир Зеленский.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в личном Twitter.
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Как утверждает чиновник, прекращение огня для западных партнеров может обозначать возможность договориться с Москвой и вернуться к привычному бизнесу с российской федерации.
"Это новый вирус слепоты? — риторически интересуется Подоляк. — Украина не торгует суверенитетом, чтобы хто-то мог наполнить свой кошелек".
Также он подчеркнул, что закончить войну самым быстрым образом будет можно благодаря трем вещам. Вооружению и денежной помощи — для Украины, эмбарго (очевидно, и газовому, и нефтяному) — против россии.
Напомним, что про эмбарго также говорил и украинский президент Владимир Зеленский, выступая онлайн перед собравшимися в Давосе политиками. Всего он назвал четыре основные удара, которые следует нанести рф для полного ее ослабления в войне с Украиной.