Россияне нашли способ выманивать разведданные у украинских детей: СБУ раскрыла схему

Детей использовали в войне против Украины без их ведома

Службе безопасности Украины удалось раскрыть серьезную схему "слива" информации о расположении стратегически важных объектов врагу. Для этого было создано специальное приложение для смартфона, которым, в первую очередь, пользовались украинские дети. Они подавали фото с геолокацией за получение виртуальных призов.

Больше подробностей рассказали в пресс-службе СБУ, передает "Телеграф".

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С помощью весьма популярного в Украине приложения оккупанты получали фотографии местности, автомобильных дорог, а также, что самое важное, месторасположение военных объектов и различной критической инфраструктуры. Это все скрывалось за поиском виртуальных коробок с призами, которые располагались в близости с уже упомянытыми объектами.

"Доступ к администрировании этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам рф IT-компания, которая зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ", — отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Схему удалось раскрыть после того, как правоохранители задержали двух подростков, фотографировавших блокпосты, дороги, а также элеваторы с зерном. Естественно, они даже не подозревали, что сливали информацию врагу, помогая корректировать огонь.

Работа по нахождению подобных приложений и другому противостоянию врагу в электронной системе со стороны СБУ продолжается.

Ранее мы рассказывали, что Службе безопасности Украины удалось предотвратить планы российских захватчиков насчет вероятного крушения очередного пассажирского самолета на востоке страны. По легенде оккупантов, виновным в сбитии авиасудна должны были "выступить" украинские защитники.