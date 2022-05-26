Власти Украины должны решиться: Зеркаль рассказала, как сделать Венгрию сговорчивой

В Киеве найдутся "аргументы", которые позволят венгров стать более сговорчивыми

Нефтяное эмбарго против россии, самым ярким противником которого является Венгрия, все же может быть воплощено в жизнь. Для этого украинским властям следует остановить работу нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть идет на венгерскую территорию.

Такой вариант развития событий был озвучен советником министра энергетики Еленой Зеркаль на Киевском форуме безопасности.

Надежный источник новостей — подпишись на наш Telegram

По словам Зеркаль, в какой-то момент на территории Украины "Дружба" разветвляется. После этого часть нефти отправляется по трубам в Венргию, часть — через Польщу в другие страны Европы. Если с венгерской нитью нефтепровода "что-то произойдет", то наши западные соседи могут иначе взглянуть на вероятность введения нефтяного эмбарго.

Карта проводов для нефтепродуктов из россии в Европу

При этом советник главы Минэкономики подчеркивает: это лишь ее мнение, и говорить о принятии такого решения на уровне представителей высшей власти пока еще рано.

"Но, опять-таки, это в руках правительства и президента — решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает ЕС, или мы еще не готовы к этому", — подчеркнула чиновница.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Венгрия своей "особой позицией" по рф создает проблемы Европе: есть совет для Украины Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа": важно не радикализировать ситуацию, а найти конструктивный подход

Интересно, что с похожим предложением о перекрытии "Дружбы" выступал ранее и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на территории Венгрии было введено чрезвычайное положение из-за войны в Украине и санкций, которые Запад ввел против рф. Из-за последних, по словам премьера Виктора Орбана, страдают и простые венгры, ведь нефтепродукты подорожали в разы.

Также следует отметить, что Венгрия еще с двумя странами Европы предлагает Украине поскорее пойти на мировую с россией.