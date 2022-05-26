Переговоры Украины и россии хотят организовать еще одни союзники путина

Странам предлагают очередную страну-площадку для личной встречи

В Иране готовы взять на себя организацию переговоров между украинской и российской делегациями, которые обсуждают окончание полномасштабной войны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

Информацию сообщает "Интерфакс-Азербайджан", передает "Телеграф".

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О желании иранских политиков и дипломатов подготовить площадку для беседы Украины и россии стало известно во время Всемирного экономического форума, что проходит в Давосе. Изначально заявление Абдллахияна была размещено журналистами иностранных СМИ, в том числе The Washington Post.

Предположительным местом встречи для украинской и российской сторон иранцы могли бы предложить Тегеран, столицу государства.

В каком формате проводилась бы такая встреча и какой смысл переносить ее снова в оффлайн, когда частично прекращены даже сетевые переговоры, не уточнялось.

Добавим, что Иран тесно сотрудничает с россией в последние несколько лет. Более того — с представителями высшей иранской власти владимир путин проводил телефонный звонок в день нападения на Украину, 24 февраля.

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Напомним, что первые очные беседы между представителями киевских и кремлевских властей состоялись на территории Беларуси. Затем переговорной площадкой стала Турция.

На данный момент дипломатический вариант окончания войны находится на паузе, т.к. со стороны Москвы абсолютно отсутствует конструктив. Тем не менее несколько европейских стран считают, что Украине стоит пойти на мировую с россией.

При этом в Германии призывают путина пойти на прямые переговоры с Владимиром Зеленским.