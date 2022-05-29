Германия свела поддержку Украины к минимуму и почти не дает оружия – Welt

До конца мая Украина получила лишь от Берлина только мины

За три месяца полномасштабной войны с россией Украина не получила от Германии серьезного вооружения. При этом немецкий канцлер Олаф Шольц делает громкие заявления насчет поддержки Киева и подготовке поставок оружия для ВСУ.

Более детально ситуацию исследовали журналисты Welt, передает "Телеграф".

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Издание проанализировало попавшие к ним документы. Из них исходит, что с конца марта Германия так и не поставила Украине никакого серьезного вооружения. При том, что политики регулярно обсуждают необходимость отправки танков и бронированных машин, все, что получили ВСУ — это противотанковые мины (3000 штук) и специализированные противотанковые мины направленного действия (1600 штук). Также в апреле были присланы различные комплектующие — для автоматов, взрывчатки, пулеметов, а также радиоприемники.

В Украине для Welt отказались от прямого комментирования ситуации, сославшись на то, что информация о любых поставках, их объеме и направлении, куда они будут доставлены, — засекречена.

Существует вероятность, что путин непрямо, но угрожает Олафу Шольцу. Об этом свидетельствует и его риторика во время последней их телефонной беседы, где путин подчеркнул — дальнейшие поставки вооружения "опасны", это может "продолжить дестабилизировать ситуацию в Украине".

Журналисты утверждают, что не так давно от Шольца прозвучало распоряжение делиться с Украиной тяжелым оружием только вместе с другими партнерами по НАТО.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал, будто бы Германии запретили помогать украинской армии оружием израильские политики. Прошла информация о блокировке поставок противотанковых ракет.

Также мы рассказывали, как Шольц убеждал всех об отсутствии проблем с поставками вооружения для Украины. Не так давно от него прозвучало, что в Киеве "выбрали", что именно хотят получить от немецких партнеров.