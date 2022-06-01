Потери на фронте, изоляция рф и покушение на Зеленского: семь главных заявлений президента Украины

Украина продолжит бороться за каждый свой город

Украина сражается против российской федерации уже более трех месяцев, и за это время всему миру удалось доказать — в Кремле понимают только силу. Каждая победа дается нашей армии непосильным трудом и значительными потерями, однако сдавать города никто не собирается. Об этом и многом другом украинский лидер Владимир Зеленский говорил с журналистом американского телеканала Newsmax во время интервью.

"Телеграф" собрал воедино главные тезисы президента и предлагает читателями с ними ознакомиться. Их немного — всего семь.

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О путине и санкциях

По мнению президента Украины, диктатору путину не светит победа над Украиной. Поэтому мировым политикам стоит наконец-то перестать оправдывать или защищать кремлевского лидера. Все, что ждет россию дальше — это усиление санкций, хотя даже с этим сейчас наблюдаются отдельные проблемы.

"Сейчас он [путин — ред.] почти изолирован. Мир всегда дает ему шанс, потому что санкции не вводятся полностью. Есть пробелы в некоторых лидерах, которые говорят, что российскому лидеру нужно предложить выход".

Об Украине и защите Европы

Зеленский называет Украину настоящим оборонительным периметром для остального цивилизованного мира, а в первую очередь — для европейских стран.

"Мы — сильный защитный периметр. Это не что-то обычное. Это не что-то естественное. Это физический барьер, состоящий из наших людей. Мы должны понять, кто является темной силой: это россия. И россия точно не собирается останавливаться на Украине. А другие страны, бывшие республики СССР и члены ЕС — или некоторые из них уже являются странами-членами НАТО — они уже под угрозой".

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О возможностях переговоров с россией

Украинский президент подчеркивает — территориальных уступок Кремль от Украины не получит. Он признает, что с частью регионов может выйти заминка, однако все эти тонкости и сложности должны обсуждаться за столом переговоров, а не в бою.

"Мы не готовы уступить ни одну из наших территорий, потому что наши территории — это наши территории: это наша независимость, наш суверенитет, вот в чем вопрос. Если речь идет об ультиматумах и "вы должны уступить треть своей территории, мы оставим вас в покое и оставим в живых" — это не то, о чем мы можем договориться. Переговоры могут быть, но должен быть смысл, должна быть готовность со стороны россии вести эти переговоры, принимать любые ультиматумы".

О потерях Украины в войне

Без потерь не обходится ни одна война, и российско-украинская — не исключение.

"Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60-100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою. Так мы держим свои оборонительные рубежи. Самая сложная ситуация на востоке Украины и юге Донецка и Луганска".

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О вероятности мирового голода

По словам Зеленского, российская агрессия блокирует в украинских портах около 22,5 млн тонн зерна. Это может обернуться мировым кризисом и даже большим голодом в отдельных странах, особенно малообеспеченных.

"Чтобы разблокировать эту территорию с выходом к морю, с выходом в воду, с выходом к нашим людям, нам нужно воевать и иметь оружие с дальностью поражения до 120-140 километров. Именно поэтому мы запросили у Европейского Союза, у европейских стран, у президента США это оружие. Мы не можем вывести корабли из наших портов, чтобы они перевозили зерно, ячмень, семена подсолнечника и многое другое. На данный момент у нас есть дефицит в 40 странах, которые столкнутся со значительными проблемами. Речь идет о миллионах и миллионах людей, которым грозит голод. И россия никому не позволяет войти в Черное море. Мы не видим никаких экспортеров, никаких кораблей одной страны, которые могли бы подойти и забрать у нас зерно. Вопрос не в деньгах. Мы готовы отдать зерно, а потом получить деньги. Мы хотим, чтобы в мире не было кризиса, а россия все это блокирует".

О возможности нападения Украины на рф

Зеленский утверждает — оружие от западных партнеров для атаки на территорию россии использоваться ВСУ не будет.

"Нас не интересует, что происходит в россии. Нас интересует только наша собственная территория в Украине".

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О покушении на свою жизнь

Зеленский утверждает, что в начале войны его предупреждали о возможных диверсиях и попытках убийства. Как известно, он даже прощался с президентом Польши накануне нападения рф, говоря о вероятности больше не увидеться.

"Попытка убить лидера той или иной страны — это, я бы сказал, слабость. Если ты не можешь говорить, то это слабость. Слабость в том, чтобы начать войну, и они уже продемонстрировали эту слабость. Если вы не можете оккупировать эту страну, это слабость. И одновременно, если вы хотите, чтобы что-то случилось с семьей лидера другой страны, то это политическая неспособность что-либо сделать. Все понимают, что я здесь. Вы можете бросать бомбы в это место. Но чего вы добьетесь?"