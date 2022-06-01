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Потери на фронте, изоляция рф и покушение на Зеленского: семь главных заявлений президента Украины

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Зеленский говорит, что Украине не нужна война на территории рф, но свои территории отдавать никто не собирается Новость обновлена 01 июня 2022, 11:28
Зеленский говорит, что Украине не нужна война на территории рф, но свои территории отдавать никто не собирается

Украина продолжит бороться за каждый свой город

Украина сражается против российской федерации уже более трех месяцев, и за это время всему миру удалось доказать — в Кремле понимают только силу. Каждая победа дается нашей армии непосильным трудом и значительными потерями, однако сдавать города никто не собирается. Об этом и многом другом украинский лидер Владимир Зеленский говорил с журналистом американского телеканала Newsmax во время интервью.

"Телеграф" собрал воедино главные тезисы президента и предлагает читателями с ними ознакомиться. Их немного — всего семь.

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О путине и санкциях

По мнению президента Украины, диктатору путину не светит победа над Украиной. Поэтому мировым политикам стоит наконец-то перестать оправдывать или защищать кремлевского лидера. Все, что ждет россию дальше — это усиление санкций, хотя даже с этим сейчас наблюдаются отдельные проблемы.

"Сейчас он [путин — ред.] почти изолирован. Мир всегда дает ему шанс, потому что санкции не вводятся полностью. Есть пробелы в некоторых лидерах, которые говорят, что российскому лидеру нужно предложить выход".

Об Украине и защите Европы

Зеленский называет Украину настоящим оборонительным периметром для остального цивилизованного мира, а в первую очередь — для европейских стран.

"Мы — сильный защитный периметр. Это не что-то обычное. Это не что-то естественное. Это физический барьер, состоящий из наших людей. Мы должны понять, кто является темной силой: это россия. И россия точно не собирается останавливаться на Украине. А другие страны, бывшие республики СССР и члены ЕС — или некоторые из них уже являются странами-членами НАТО — они уже под угрозой".

О возможностях переговоров с россией

Украинский президент подчеркивает — территориальных уступок Кремль от Украины не получит. Он признает, что с частью регионов может выйти заминка, однако все эти тонкости и сложности должны обсуждаться за столом переговоров, а не в бою.

"Мы не готовы уступить ни одну из наших территорий, потому что наши территории — это наши территории: это наша независимость, наш суверенитет, вот в чем вопрос. Если речь идет об ультиматумах и "вы должны уступить треть своей территории, мы оставим вас в покое и оставим в живых" — это не то, о чем мы можем договориться. Переговоры могут быть, но должен быть смысл, должна быть готовность со стороны россии вести эти переговоры, принимать любые ультиматумы".

О потерях Украины в войне

Без потерь не обходится ни одна война, и российско-украинская — не исключение.

"Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60-100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою. Так мы держим свои оборонительные рубежи. Самая сложная ситуация на востоке Украины и юге Донецка и Луганска".

О вероятности мирового голода

По словам Зеленского, российская агрессия блокирует в украинских портах около 22,5 млн тонн зерна. Это может обернуться мировым кризисом и даже большим голодом в отдельных странах, особенно малообеспеченных.

"Чтобы разблокировать эту территорию с выходом к морю, с выходом в воду, с выходом к нашим людям, нам нужно воевать и иметь оружие с дальностью поражения до 120-140 километров. Именно поэтому мы запросили у Европейского Союза, у европейских стран, у президента США это оружие. Мы не можем вывести корабли из наших портов, чтобы они перевозили зерно, ячмень, семена подсолнечника и многое другое. На данный момент у нас есть дефицит в 40 странах, которые столкнутся со значительными проблемами. Речь идет о миллионах и миллионах людей, которым грозит голод. И россия никому не позволяет войти в Черное море. Мы не видим никаких экспортеров, никаких кораблей одной страны, которые могли бы подойти и забрать у нас зерно. Вопрос не в деньгах. Мы готовы отдать зерно, а потом получить деньги. Мы хотим, чтобы в мире не было кризиса, а россия все это блокирует".

О возможности нападения Украины на рф

Зеленский утверждает — оружие от западных партнеров для атаки на территорию россии использоваться ВСУ не будет.

"Нас не интересует, что происходит в россии. Нас интересует только наша собственная территория в Украине".

О покушении на свою жизнь

Зеленский утверждает, что в начале войны его предупреждали о возможных диверсиях и попытках убийства. Как известно, он даже прощался с президентом Польши накануне нападения рф, говоря о вероятности больше не увидеться.

"Попытка убить лидера той или иной страны — это, я бы сказал, слабость. Если ты не можешь говорить, то это слабость. Слабость в том, чтобы начать войну, и они уже продемонстрировали эту слабость. Если вы не можете оккупировать эту страну, это слабость. И одновременно, если вы хотите, чтобы что-то случилось с семьей лидера другой страны, то это политическая неспособность что-либо сделать. Все понимают, что я здесь. Вы можете бросать бомбы в это место. Но чего вы добьетесь?"

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#Украина #Россия #Война #Президент Украины #Владимир Зеленский