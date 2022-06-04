100 дней войны – это тысячи погибших. "Телеграф" обращается к Западу: ОСТАНОВИТЕ ПУТИНА!

Обращение редакции ко всему цивилизованному миру

Война – это страдания, жестокость, невинные жертвы и несправедливость. В ХХІ веке украинцы собственными глазами видят воплощение самых страшных рассказов наших бабушек и дедушек о фашистской оккупации, депортации, казнях и фильтрационных лагерях.

100 дней прошло со дня широкомасштабного вторжения русских войск на территорию Украины. Когда в начале 1990-х годов Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, никто и подумать не мог, что менее чем за 30 лет страна-сосед сможет запросто начать войну на истребление, а страны-партнеры будут думать не о том, как спасти жизнь мирных и ни в чем не повинных украинцев, а считать собственные убытки в случае введения очередных санкций против агрессора.

Сейчас ни один человек в мире не может точно назвать цифру погибших и раненых в результате "спецоперации", которую россия устроила на наших территориях. Сегодня издание "Телеграф" расскажет всего лишь несколько сотен историй о людях, которые должны были жить, планировать будущее, проводить время с семьей, но из-за вторжения россиян погибли. На самом же деле масштабы потерь в десятки, а может и сотни раз больше.

Поэтому главная страница нашего сайта сегодня выглядит так. Мы бы очень хотели, чтобы каждый, кто сомневается в необходимости введения нефтяного эмбарго или передачи Украине современных образцов вооружения, посмотрел в глаза тем, кто потерял в этой несправедливой войне дорогую жизнь. Мы обращаемся к лидерам стран Евросоюза, США, Великобритании и всем другим странам, которые считают себя частью цивилизованного мира: помогите Украине остановить Владимира Путина! Спасите Украину – и тогда вы спасете свое будущее, мирное будущее на планете Земля!

В своих материалах сегодня мы расскажем истории жертв войны России против Украины. Они все разные, но это все ЛЮДИ! И вот их истории (для удобства разбиты по десяткам):

1-10 ,11-20 ,21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100.

101-110, 111-120, 121-130, 131-140, 141-150, 151-160, 161-170, 171-180, 181-190, 191-20.

Украина обязательно победит, а история расставит все точки над "і". Слава Украине! Героям Слава!