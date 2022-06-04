Нужно вернуться в школу на уроки истории: посол в ООН ответил по поводу уступок Киева перед путиным

На договоры с Гитлером мир тоже уповал, прежде чем не случилась Вторая мировая

Любые территориальные уступки россии со стороны Украины абсолютно невозможны, никто не собирается отдавать Москве Крым или Донбасс. По словам посла Украины в ООН Сергея Кислицы, попытки договориться с диктаторами никогда не приводили ни к чему хорошему, и пример Второй мировой войны это чудесно доказал.

Об этом дипломат рассказал во время участия в программе журналиста Тревора Ноа The Daily Show, информирует "Телеграф".

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Посол подчеркнул, что далеко не у всех в этом мире наблюдается амнезия насчет исторических фактов. И украинцы, в отличии от многих европейских политиков, хорошо знают, чем может обернуться договор с кровавым диктатором.

"Позвольте мне напомнить вам, что произошло в 1938 году, когда Гитлер подписал Мюнхенский договор с Чемберленом, — заявил Сергей Кислица. — The New York Times буквально опубликовала статью, и я могу процитировать из нее. "Мир еще никогда не был столь беременным надеждой, как сейчас". А что потом случилось?"

Читайте также: Категория Блоги/мнения Пытаться за счет Украины умиротворить нового Гитлера — это дикость Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко, специально для "Телеграфа" назвал главные ошибки Запада в попытках утихомирить путина путем "жертвоприношения" Украины

После этого, поясняет дипломат, Чехословакия потеряла одну пятую своей территории, позволила войти в страну нацистским войскам. А менее чем через год на планете вспыхнула Вторая мировая, что позволило захватить всю территорию Чехословакии.

"Если люди не слишком осведомлены в уроках истории, я думаю, они должны вернуться в школу. И обязанность всех нас — заставить их выучить историю", — подытожил Кислица.

Ответ посла начинается приблизительно с пятой минуты, общение идет на английском языке.

Читайте также: Категория Общество Историк сравнил путина с Гитлером и объяснил суть "рашизма" владимир путин фактически ввел государственный террор и превзошел в этом даже Гитлера

Напомним, что посол Украины в ООН часто проводит параллели между путиным и Гитлером. Через несколько дней после полномасштабного вторжения рф Кислица с трибуны предложил российскому диктатору покончить с жизнью также, как это сделал его "немецкий коллега".

Также "Телеграф" рассказывал, что российский посол в ООН, по словам Сергея Кислицы, обязательно будет гореть в аду после смерти.