Арестович рассказал, сколько украинцев могут воевать за армию рф

Многим солдатам и офицерам противника Украина хорошо знакома

Российское военное командование тщательно отбирало генералов, которых отправляли на войну в Украине. По словам советник главы Офиса президента Алексея Арестовича, больше всего внимания уделялось тем людям, у которых есть украинские корни или любые другие связи с нашей страной. Такое решение было стратегическим шагом армии противника.

Больше подробностей этой затеи военный эксперт раскрыл в свежем выпуске программы "Фейгин LIVE" в ночь на 5 июня, передает "Телеграф".

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Арестович объясняет, что россияне действуют по принципу наименьшего сопротивления. Те, кто связан с Украиной, хорошо знают местность, понимают наш менталитет, способны составлять психологические портреты. По словам эксперта, это является серьезным стратегическим фактором.

К тому же многие офицеры из Украины и россии могли быть когда-то учиться вместе или просто познакомиться во время военного прошлого. К тому же, в рядах армии рф очень много бывших выпускников различных украинских военных училищ и других учебных заведений.

"Генералы друг друга знают, понятно, кто напротив, что могут делать, и неформальный контакт можно установить, вдруг что-то понадобилось", — говорит Арестович.

При этом он добавляет, что на особое сочувствие со стороны россиян рассчитываться не приходится. И здесь неважны ни его происхождение, ни его фамилия.

"У нас есть хрестоматийный пример летчика, который бомбил собственную маму. В этом примере российская армия работает как система, которая вымывает любые сантименты. То есть там что маму побомбить, что детей — никаких проблем нет ни у кого. Здесь надеяться на то, что у них есть какие-либо сантименты, не приходится", — подчеркивает Алексей Арестович.

Вместе с этим не стоит забывать, что среди российских военных все равно находятся люди, которые активно помогают ВСУ. По словам военного эксперта, у всех своя мотивация: кому-то нужны деньги, кто-то хочет обрести связи или компромат, а кто-то действительно является идейным.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кем, по словам Арестовича, сейчас приходится комплектовать российскую армию и почему срок их жизни на фронте не превышает одну-две недели.

Также мы писали о том, каким образом добавляются новые бойцы в ряды легиона "Свобода россии", который воюет на стороне Украины.