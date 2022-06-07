Дали заднюю: украинцев насмешил поворот в деле о гражданстве для Невзорова

Невзорова, как и всем желающим, придется пройти определенную процедуру

Российскому журналисту Александру Невзорову, подавшему прошение на получение украинского гражданства, пока не одобрили его заявку. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, этот вопрос будет рассматриваться отдельно, он "отложен в отдельный ящик".

Об этом политик рассказал во время интервью с журналистами "24 канала". Оказывается, что уполномоченные сотрудники все еще рассматривают прошение Невзорова и пока не приняли окончательного решения, передает "Телеграф".

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По словам Данилова, пока у Невзорова нет ни гражданства, ни документа, подтверждающего его. Все потому, что ему, как и всем желающим получить статус украинского гражданина, придется пройти отдельную процедуру, которая предусмотрена нашим законодательством.

"Насчет Невзорова — отложим в отдельный ящик", — отметил секретарь СНБО.

Интересно, что при этом президент Владимир Зеленский высказывался об украинском паспорте Невзорова как уже о сложившемся факте.

Многие украинцы, к слову, решили, что на такую реакцию государства повлияло засилье негативных реакций на новость о желании Невзорова получить украинское гражданство.

Отметим, что сейчас для иностранцев и их супругов (супруг), которые являются гражданами страны-агрессора или страны-оккупанта и являются преследованными на родине, упрощена система получения украинского гражданства. Таким людям нужно подать (кроме прошения на получение паспорта Украины) еще и декларацию об отказе от иностранного гражданства. Помимо этого требуется предоставить документы, которые бы подтверждали факт преследования.

Требования к различным категориям иностранцев насчет обретения украинского гражданства немного разнятся. Однако в случае Невзорова, скорее всего, работает правило с государственным интересом. В таком случае он должен был подать заявление о получение паспорта на имя Президента Украины (в двух экземплярах), три фотографии, а также один из перечисленных документов:

декларацию об отсутствии иностранного гражданства (для лиц, не имеющих гражданства);

обязательство прекратить иностранное гражданство;

декларацию об отказе от гражданства другой страны;

заявление об изменении гражданства (если страна имеет соответствующий договор с Украиной).

Напомним, что Александр Невзоров уже высказывался насчет своего российского паспорта. По его словам, он ждет "публичной казни" со стороны россии, когда его показательно лишат изначального "родного" гражданства.

Тем временем о своей принадлежности к украинцам заявила еще одна российская журналистка — Марина Овсянникова, ранее работавшая на "Первом канале" и вышедшая в эфир с антивоенным плакатом. Украинцы возмущены ее циничностью.