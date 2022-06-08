лавров выдал новые циничные заявления о "спецоперации" и требованиях Украины

В кремле до сих пор пытаются утверждать, что ситуация под контролем

Война против украинцев, или "спецоперация", как ее называют в россии, идет по плану, и Украина якобы сама "несерьезно" настроена на налаживание переговорного процесса.

Таким нелепым заявлением отличился министр иностранных дел россии сергей лавров в среду, 8 июня. Видео с его спичем опубликовали российские паблики в соцсетях.

В классическом стиле российской пропаганды лавров заявил, что проблемы у границ рф назревали годами, и их виновники, — игроки, находящиеся далеко.

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"Спецоперация развивается по плану и достигает поставленных задач при минимизации какого-либо ущерба для гражданского населения", — цинично заявил лавров.

Кроме того, в кремле прокомментировали и требования президента Украины Владимира Зеленского о выводе российских военных хотя бы до границ 24 февраля 2022 года для начала переговоров. По мнению лаврова, такие условия "несерьезны".

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Кроме того, он добавил, что Зеленский хочет встречи с президентом рф владимиром путиным "ради встречи", у украинского лидера якобы "семь пятниц на неделе", и обсуждаться вопрос встречи президентов не будет до возобновления переговоров.

Как сообщал "Телеграф", россия регулярно бьет по гражданским объектам и мирным людям в Украине, после чего заявляет, будто бы там были вымышленные "штабы националистов".

Так на днях четыре ракеты разнесли ангары Дарницкого вагоноремонтного завода в Киеве, где ремонтировали зерновозы для экспорта зерна, а в ночь на 8 июня ракета частично обрушила супермаркет в Харькове, — в росСМИ позже заявили, будто бы там был танкоремонтный завод.