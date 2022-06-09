Запад не устал от войны в Украине, как утверждает рф: эксперт назвал три признака

Россиянам не удастся разобщить цивилизованное мировое сообщество

Многие российские политики за последние пару недель все чаще начали говорить об усталости Запада от военных действий в Украине. На это якобы влияет и поток беженцев в Европу, и постоянные санкции, бьющие и по самим США и ЕС, и выделение огромных сумм финансовой помощи для Киева. Также начали появляться некие мирные планы окончания войны, которые включают в себя уступки со стороны Украины.

Однако, по словам экс-дипломата Вадима Трюхана, нынче являющегося добровольцем на фронте, никакой усталости Запада на самом деле нет, это лишь грамотные вбросы со стороны российской федерации. Об этом эксперт рассказал "Телеграфу".

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Во-первых, поясняет Трюхан, Соединенные Штаты оказывают огромную поддержку Украине. Еще даже месяц не прошел с момента подписания ленд-лиза, а также выделения Киеву огромного транша в сумме 40 млрд долларов.

"Это значит, что Администрация Байдена будет стремиться к победному для Украины завершению войны", — убежден специалист.

Вторым аргументом он называют улучшившуюся работу Украины и Запада в формате "Рамштайн". Третья встреча Контактной группы по вопросам обороны запланирована уже в ближайшие дни — на 15 июня. При этом все действия союзников тесно координируются представителями Пентагона.

"Объявленные 23 мая решения о предоставлении Украине Данией противокорабельных ракет "Гарпун" и Чехией ударных вертолетов прозвучали как мини-сенсация, — напоминает Вадим Трюхан. — За неделю до третьей встречи нарастает осторожный оптимизм по поводу последующих объявлений о предоставлении Украине следующих партий очень нужного тяжелого вооружения".

Третья причина — это по-прежнему хорошие шансы Украины получить свое заслуженное звание кандидата на членство в Евросоюзе. Тем более, что глава МИД Дмитрий Кулеба, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и многие другие высокопоставленные украинские политики сейчас активно разъезжают Европой, заручаясь поддержкой отдельных стран и правительств.

"Есть реальные шансы на получение Украиной 24-25 июня статуса страны кандидата на вступление в ЕС, — считает Трюхан. — А такой статус странам, от которых "устали", не предоставляют".

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Стоит отметить, что многие иностранные государства занимаются оказанием поддержки Украины, в том числе и в военном плане. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов напоминает — мы должны быть благодарны, ведь нам в принципе никто ничего не должен.

Также "Телеграф" рассказывал, как с западным оружием связаны очередные угрозы Украине со стороны диктатора путина.