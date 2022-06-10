Названы две европейские страны, которые против вступления Украины в Евросоюз

Окончательное решение будет вынесено уже в конце июня

Проведение саммита стран-участниц Европейского Союза 23-24 июня станет переломным моментом для Украины в плане стремления получить членство в ЕС. Однако есть несколько стран, которые активно высказываются против предоставления подобной возможности нашему государству — Дания и Нидерланды.

Информацию сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на личные источники внутри политического бомонда. Эти люди утверждают, что Украина может получить статус кандидата до конца июня, но преодолеть сопротивление некоторых стран все равно придется.

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В Дании сомнения насчет Украины связаны с "нестабильностью институтов", которые гарантируют верховенство закона, демократию, защиту прав человека и различных меньшинств. Официальный Копенгаген убежден, что нашей стране стоит улучить вою законодательную базу, прежде чем пробовать пробиться в Евросоюз.

Нынешнее состояние нашей страны датские политики характеризуют как "очень раннюю стадию" готовности получить и нести обязательства, которые имеет каждая из стран ЕС.

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Конкретики насчет сопротивления Нидерландов журналисты не привели. Однако известно, что именно это государство весьма тонко противостоит введению антироссийских санкций. Вместе с ней блокируют активную работу в этом направлении Венгрия, Германия и Франция.

Следует добавить, что процедура вступления в Евросоюз (как и скорость этого процесса) сугубо индивидуальна для многих государств. В последний раз этот блок расширялся в 2013 году, когда официально членом сообщества стала Хорватия. Свою заявку на членство она получила еще в 2003 году, и все последующее десятилетие шла к выбранному пути.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда именно члены Еврокомиссии соберутся вместе, дабы обсудить вопрос получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС. Это произойдет накануне самого саммита — чтобы было время выяснить любые детали.