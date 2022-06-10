У Байдена отреагировали на смертный приговор иностранцам в ОРДЛО
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Оккупанты нарушают все известные правила ведения войны
Новость о решении непризнанных оккупационных властей ОРДЛО о смертном приговоре нескольким иностранным гражданам, воевавшим за Украину, возмутила весь цивилизованный мир. Судьбой британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима озаботились и в Вашингтоне, выступив с призывом к россии.
Позицию Соединенных Штатов высказал Госсекретарь Энтони Блинкен на своем официальном Twitter-аккаунте. Он подчеркнул общую обеспокоенность американского правительства насчет подобного беспредела боевиков "ДНР".
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По словам Блинкена, нахождение иностранных добровольцев в Украине было совершенно законным, тем более, что они входят в отдельный Иностранный легион ВСУ. "Суд", который был проведен над тремя гражданами других стран, политик назвал фиктивным, что, соответственно, превращает все приговоры в незаконные.
"Мы призываем россию и ее доверенных лиц уважать международное гуманитарное право", — подчеркнул Энтони Блинкен.
Как уточнил Госсекретарь США, это самое право включает в себя возможность военнопленных получить защиту и гарантию сохранения своей жизни.
Добавим, что трех мужчин обвинили в "наемничестве", а также действиях, которые якобы направлены на уничтожение некого "конституционного" строя непризнанной "ДНР". То есть фактически несуществующее для цивилизованного мира террористическое объединение решило диктовать собственные правила игры всем, в том числе международному сообществу.
Считается, что у осужденных есть месяц на подачу апелляции. Если их не "помилуют", заменив расстрел пожизненным заключением или 25 годами тюрьмы, то, скорее всего, "днровцы" приведут решение в исполнение.
Стоит отметить, что ранее в россии говорили о необходимости суда и казни бойцов полка "Азов". При этом российские политики весьма хитро устроились, ведь в рф смертная казнь запрещена. Поэтому они предлагали судить военнопленных в ОРДЛО.