"Большая семерка" поможет обезопасить Украину: Зеленский рассказал об историческом документе
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Союзники не оставят Украину в беде
Страны "Большой семерки" помогают Украине составить документ, в котором будут содержаться гарантии безопасности для нашего государства. По словам президента Владимира Зеленского, дипломатическая работа в этом направлении уже активно ведется всеми сторонами, заинтересованными в соглашении.
Об этом и не только украинский лидер рассказал в воскресенье, 11 июня, во время выступления на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue. Зеленский говорил о важности защиты Украины против российской агрессии, ведь в противном случае аппетиты Кремля не уменьшатся.
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По словам Зеленского, согласование и подписание такого документа поможет украинцам в будущем жить без страха, что война может снова повториться.
При этом политик уверен, что вся дальнейшая международная политика и риторика будет зависеть от исхода войны в Украине. Именно на поле боя наши защитники сейчас "пишут" будущий распорядок существования цивилизованного мира.
Также Владимир Зеленский подчеркнул, что одна из масштабных кампаний россии рассчитана на дискредитацию любых международных союзов, в том числе НАТО. По его мнению, российские пропагандисты пытаются доказать, что сражаются в Украине именно с Альянсом.
"Но эта война — далеко не только Европа, — отметил президент. — Речь идет о глобально важных вещах".
Как пример, Зеленский привел серьезную угрозу странам Азии и Африки остаться без необходимого продовольствия. Таким образом многих людей во всем мире может ожидать голод.
Добавим, что саммит Shangri La Dialogue проводится в Сингапуре с 10 по 12 июня.
Ранее "Телеграф" рассказывал о взаимном недопонимании между Вашингтоном и Киевом насчет предупреждения Запада о подготовке россии к войне задолго до вторжения. Правительства обменялись небольшими "колкостями", оставшись при своих мнениях.
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