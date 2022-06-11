"Большая семерка" поможет обезопасить Украину: Зеленский рассказал об историческом документе

Союзники не оставят Украину в беде

Страны "Большой семерки" помогают Украине составить документ, в котором будут содержаться гарантии безопасности для нашего государства. По словам президента Владимира Зеленского, дипломатическая работа в этом направлении уже активно ведется всеми сторонами, заинтересованными в соглашении.

Об этом и не только украинский лидер рассказал в воскресенье, 11 июня, во время выступления на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue. Зеленский говорил о важности защиты Украины против российской агрессии, ведь в противном случае аппетиты Кремля не уменьшатся.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

По словам Зеленского, согласование и подписание такого документа поможет украинцам в будущем жить без страха, что война может снова повториться.

При этом политик уверен, что вся дальнейшая международная политика и риторика будет зависеть от исхода войны в Украине. Именно на поле боя наши защитники сейчас "пишут" будущий распорядок существования цивилизованного мира.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что одна из масштабных кампаний россии рассчитана на дискредитацию любых международных союзов, в том числе НАТО. По его мнению, российские пропагандисты пытаются доказать, что сражаются в Украине именно с Альянсом.

"Но эта война — далеко не только Европа, — отметил президент. — Речь идет о глобально важных вещах".

Как пример, Зеленский привел серьезную угрозу странам Азии и Африки остаться без необходимого продовольствия. Таким образом многих людей во всем мире может ожидать голод.

Добавим, что саммит Shangri La Dialogue проводится в Сингапуре с 10 по 12 июня.

Читайте также: Категория Мир Япония будет менять подход к безопасности и обороне из-за россии: подробности Из-за войны россии против Украины могут попытаться развязать войны и другие авторитарные режимы, убежден премьер Японии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о взаимном недопонимании между Вашингтоном и Киевом насчет предупреждения Запада о подготовке россии к войне задолго до вторжения. Правительства обменялись небольшими "колкостями", оставшись при своих мнениях.

Также мы писали о том, какие реальные цели преследует россия в нынешней войне против Украины.