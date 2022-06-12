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Зеленский стал лауреатом российской премии

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Зеленский стал лауреатом российской премии Новость обновлена 12 июня 2022, 12:44

Учредители российской премии Бориса Немцова решили удостоить этой награды украинского президента Владимира Зеленского. Её присудили за смелость, которую он проявил после полномасштабного российского вторжения.

По мнению представителей Фонда Бориса Немцова за свободу, политик показал свою силу духу, оставшись в Киеве и переживая каждый момент войны вместе со своим народом, передает "Телеграф". Также отмечается, что подобного поведения Зеленского ждало откровенно мало людей.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Президент Украины #Владимир Зеленский #Фонд Бориса Немцова