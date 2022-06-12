СМИ узнали, кого Украина может обменять на пленных иностранцев в ОРДЛО

Официального подтверждения этой информации пока нет

Двух британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, воевавших на стороне Украине и попавших в плен к боевикам "ДНР", могут попытаться обменять, несмотря на пессимистически настроенного главаря террористов Дениса Пушилина. В качестве "ответки" россии, вероятно, способны передать задержанного два месяца назад пророссийского политика Виктора Медведчука.

Такую информацию передает британское издание Sunday Express, ссылаясь на личные источники в украинском правительстве. Стоит подчеркнуть, что на официальном уровне таких данных еще не появлялось.

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Вполне возможно, что вместе с британцами, которые, между прочим, оба имеют украинское гражданство, попробуют обменять и третьего осужденного вместе с ними военнопленного. Им является гражданин Марокко Саадун Брагим.

Сейчас все трое приговорены к смертной казни, которая разрешена на территории ОРДЛО. Их обвинили в вымышленных преступлениях и называют "иностранными наемниками", хотя они входят в состав официального Иностранного легиона ВСУ.

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По данным британского издания, пока переговоры с россией не велись, но вариант с обменом на Виктора Медведчука попробуют рассмотреть. При этом в Киеве якобы не уверены, что кандидатура бывшего главы партии "ОПЗЖ" настолько интересна представителям Кремля.

Напомним, что США призывают Москву обуздать боевиков "ДНР", нарушающих международное право. Пристальное внимание цивилизованного мира к военнопленным иностранцам частично помогает этому. Как известно, накануне в россии начали путаться, был ли проведен трибунал над пленным бойцом из Южной Кореи, также приехавшим сражаться за Украину.