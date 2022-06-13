Близкий соратник Путина проговорился про цену войны - россиян она не порадует

За войну с Украиной заплатят простые россияне — сперва жизнями своих родных, затем своим будущим

В воскресенье, 12 июня, на сайте издания "Известия" была размещена статья от имени первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, посвященная Дню России. В открытый доступ попали некоторые секреты российской власти, статью спустя непродолжительное время пришлось спешно удалять.

Тем не менее статья сохранилась в кэше Google и по ее прочтению становится понятным, почему материал пришлось убрать с сайта издания — чиновник, которого многие СМИ называют возможным преемником Владимира Путина на посту главы РФ, фактически предрек российским гражданам долгие годы нищеты и лишений.

"Присоединение освобожденных" территорий состоится в сентябре

Хотя в ходе проведения так называемой "специальной военной операции" президент РФ Владимир Путин не раз объявлял главной целью ее проведения – "избавить жителей Донбасса от геноцида", на деле это закончилось оккупацией значительных территорий Украины.

Помимо территорий Донбасса, под временный контроль РФ перешла основная часть Херсонской области и части Запорожской и Харьковской областей.

Уже в начале своей "программной" статьи в "Известиях" Сергей Кириенко прямо пишет, что ни о каком спасении людей речь не идет, на кону обычный территориальный захват и гордится своим личным участием в этом.

Кириенко гордится своим участием в захвате украинских территорий

А в конце этого пассажа Сергей Кириенко говорит о себе как о будущем главе РФ, иначе как он собрался что-то гарантировать 10 лет?

Затем следуют традиционные заявления о притеснениях русскоязычных в Украине, что больше похоже на оправдание будущей аннексии.

Местные коллаборанты то и дело заявляют о подготовке референдумов о судьбе оккупированных РФ регионов. Фактически прямым текстом говорится об их подготовке на осень и вероятной "сакральной" датой его проведения должны стать 11 сентября, день трагедии США и гибель тысяч американцев в результате атаки террористов.

И вот пока пресс-служба действующего президента РФ Владимира Путина упорно опровергает заявления коллаборантов о референдумах, видящий себя будущим президентом России Сергей Кириенко прямым текстом говорит, что референдуму быть, а оккупированные города станут частью России.

Конечно же, этого в мире никто не признает, кроме возможно нескольких государств-изгоев, но скандал с раскрытием планов вышел оглушительный, неудивительно, что статью поспешили удалить.

Референдумам быть, утверждает Кириенко

Но если бы дело было только в этом.

Россияне заплатят дважды – кровью сыновей, и деньгами со своих зарплат и пенсий

В конце концов, мнение мирового сообщества совершенно не беспокоит российское руководство, иначе оно бы не начало агрессию против Украины. Но вероятно, что еще одной причиной удаления статьи Кириенко стала его откровенность, которая может возмутить уже россиян.

"Мы знаем, как вам сейчас трудно, но не забывайте ни на мгновение… Россия пришла к вам на помощь и больше вас никогда не оставит. Вся Россия будет восстанавливать Донбасс, разрушенный фашистами. Да, это будет стоить несколько триллионов рублей. Но эти деньги будут выделены из российского бюджета – даже ценой временного снижения уровня жизни страны. Теперь День России – это и ваш день. Сегодняшний праздник — теперь и ваш праздник", — пафосно заявляет Сергей Кириенко.

Россиян ждет 10 лет нищеты

За всем этим пафосом зарплаты и пенсии миллионов россиян, которые будут платить за разрушения Донбасса. Львиная доля разрушений, несмотря на рассказы пропагандистов о том, как ВСУ 8 лет бомбили Донбасс, пришлась именно на весну 2022 года — после прихода российских войск часть городов стёрли с лица земли.

Судя по названной самим Кириенко дате – 10 лет, именно столько россиянам придется платить за разрушения, нанесенные ими самими Донбассу, а главное – получить снижение уровня жизни в РФ. Неплохая "временная" перспектива – жить в бедности минимум ближайшие 10 лет.

Но почему-то в этой статье нет ни слова о другой "цене" для простых россиян – гибели десятков тысяч человек в войне против Украины. Более 32 тысяч россиян погибли в Украине по данным Генштаба ВСУ, еще около 100 тысяч получили ранения – от легких, до утраты конечностей и получения инвалидности.

Такова была "первая" цена имперских амбиций Владимира Путина для простых россиян. "Вторую цену" будут платить уже не только военные и их родственники, а и остальные граждане РФ – все 145 миллионов жителей. И платить, судя по словам Кириенко, придется минимум 10 лет.

Минимум целое десятилетие россиянам придется жить в нищете и изгнании из мирового сообщества, которое никогда не признает оккупации украинских земель.

Признание Сергея Кириенко "Известиям" уже стоило ему удалением его патриотического творения, а может обойтись еще дороже – вычеркиванием с места №1 в списке возможных преемников Владимира Путина.