россия готовилась не только к войне с Украиной — литовский депутат

Литовцы серьезно относятся к вопросам помощи украинской армии

Планы российского диктатора владимира путина насчет захвата большей части, а то и всей территории Украины быстро пошли прахом после начала полномасштабного вторжения. По словам депутата Литовского Сейма Матаса Малдейкиса, благодаря быстрой реакции и мощному отпору украинских защитников армия рф получила по зубам настолько, что попыток нападать на другие государства предпринимать пока не будет.

При этом такие перспективы, считает политик, были вполне реальны. Как он заявил в прямом эфире телемарафона FreeDom, в 2027 году, в случае успеха "спецоперации" в Украине, путинские военные могли бы вторгнуться на территорию Европы, начав свое шествие с Литвы.

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По мнению Малдейкиса, если бы россии удалось преодолеть украинское сопротивление, то следующая война с европейскими государствами была бы неминуема. Причем в обозримом будущем — буквально через пять лет.

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Тем не менее ВСУ сделали свое дело, и сейчас в Кремле надеются найти выход из сложившейся ситуации. Однако всю рф литовский депутат характеризует как страну, "живущую пониманием мира 19 века".

"Литва уже стала таким нормальным западным государством, — объясняет Матас Малдейкис. — Ты живешь в другом мире, у тебя другие проблемы. Ты решаешь уже другие вопросы — куда поехать летом и почему все время дорожает недвижимость. Ты никогда не думаешь, что войны в ХХI веке может прийти".

В этом и является главное отличие между европейским и российским миром, считает политик. Поэтому для него и важно поддерживать Украину, помогать нашим гражданам, чтобы окончательно одолеть российский империализм, которому не место в современном мире.

Отдельно он добавил, что многие события в украинской политике ему напоминают прежние события в Литве, которая тоже длительное время шла в ЕС и НАТО. В этом контексте он подчеркнул, что "политика типа партии Медведчука в этом плане является губительной".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему поражение путина и его армии в Украине должно интересовать каждого жителя Земли. На эту тему рассуждал известный историк Ювалем Ноем Харари.

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