Укр

"Зеленский подписал секретный указ": в россии запущен новый фейк об Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Кремлевская пропаганда не способна даже сделать достоверный фейк Новость обновлена 16 июня 2022, 09:10
Кремлевская пропаганда не способна даже сделать достоверный фейк

Незнание украинского языка сказывается на "качестве" подделанных россией документов

В россии разгоняют очередной фейковый документ, который якобы должен подтверждать распоряжение Владимира Зеленского об уничтожении части личных дел украинских ученых. По легенде роспропаганды, эти люди якобы сотрудничали с иностранными компаниями Metabiota Inc. и Battelle, а, значит, занимались разработкой биооружия.

Интересно, что фейковость заявлений россиян развенчало еще одно росСМИ The Insider, которое обратило внимание на сразу несколько несоответствий в тексте публикации. Больше подробностей сообщает "Телеграф".

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Обвинения

Отметим, что первым медиа, разместившим "документ" якобы связанный с Минобороны Украины, стала газета "Известия". Они заявили, что президент Зеленский действительно дал распоряжение уничтожить часть личных дел украинских медицинских работников, которые занимались научной работой в трех организациях.

Тот самый документ
Тот самый документ

Речь идет о Центре общественного здоровья Украины, Житомирском лабораторном центре на транспорте, а также Украинском противочумном институте им. Мечникова.

Части сотрудников этих исследовательских организаций "инкриминируют" сотрудничество с американскими биолабораториями, которые, конечно же, должны специализироваться на разработке новейшего оружия.

Почему это неправда?

  • Украинский язык. Россияне все еще очень топорно подделывают украинскую документацию, постоянно путаясь в почти незаметных мелочах. Поэтому в украинском языке у них почему-то появляются сокращения "ул." и "г." (улица и город) вместо "вул." и "м." (вулиця та місто). Также в этом конкретном документе используется словосочетание "особиста справа", что является дословным переводом фразы "личное дело". Только в украинской деловой речи это должно звучать как "особова справа".
  • Написание аббревиатур. Конечно же, украинцам очень приятно, когда россияне пишут их структуры с большой буквы. Но правила расшифровки отдельных названий разрешают нам писать по-другому. Как, к примеру, с СБУ — Службой безопасности Украины. В документе же все три слова написаны с большой буквы.
  • Несуществующие законодательные нормы. В качестве "подлинности" предоставленной бумаги росСМИ пытались показать специальный шифр, который ставится на подобные документы. Среди прочего — ссылка на Свод сведений, составляющих государственную тайну. Однако никакого пункта №1.13 в нем нет. Вместо этого существует пункт 1.1.3, который прописывает сведения в документах, что помогают в управлении войсками (вопросы подготовки, ведения боев и т.п.). Сразу понятно, что личные дела медицинских сотрудников отношения к этому пункту иметь не могут, а, значит, цифры являются взятыми "с потолка".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о фейке насчет польского президента Анджея Дуды, запущенном в Беларуси. Пропагандисты пытаются обвинить политика в родстве с некими "карателями", действующими во времена Второй мировой войны.

Также мы писали об очередной постановке, связанной с владимиром путиным. Его недавний визит в госпиталь к раненым на войне в Украине военным считают инсценированным.

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#Украина #Россия #Война #Пропаганда #Фэйк