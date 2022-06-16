Главарь боевиков "ДНР" сделал громкие заявления насчет Украины и "спецоперации"

У пророссийских припевал свое видение ситуации

Пока россияне на Донбассе пытаются наступать по направлению к Бахмуту, верхушка прокремлевских террористов из ОРДЛО отправилась с визитом в Москву. По крайней мере, главарь боевиков "ДНР" денис пушилин, который даже успел наплести с три короба о "спецоперации" в Украине журналистам российских СМИ.

О главных заявлениях пушилина для "РИА Новости" подробнее расскажет "Телеграф". Среди прочего он рассказал о вероятных сроках окончания российско-украинской войны, а также возможности присоединения Донбасса к россии.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

О конце войны. По мнению пушилина, активные военные действия продлятся максимум до конца 2022 года.

О выходе на "границы" области. Главарь боевиков "ДНР" не отрицает, что одной из целей являлся выход на "конституционные границы" Донецкой области, однако сейчас уже не уверен, что этим и закончится. Он отмечает, что из-за поставок западного оружия российские войска могут и не остановиться на "освобождении Донбасса".

Помимо этого пушилина спросили насчет боев за Одессу, и террорист предположил. что "освобождения" заслуживают все "русские города".

Читайте также: Категория Одесса "Риск постоянный": одесситов предупредили о возможных планах россиян Российские оккупанты не оставили планов по высадке десанта в городе

О слиянии с россией. денис пушилин не исключает того, что т.н. "ДНР" попытается стать одной из частей российской федерации. Однако говорит, что есть свои нюансы.

"Сейчас мы сконцентрированы на военной "спецоперации", — заявил он. — То есть этот вопрос… им мы зададимся в полной мере только после "СВО".

Об Украине. Рассуждал боевик и о будущем украинского государства. При этом повторил нарративы замглавы Совбеза дмитрия медведева, на днях заявившего, что в ближайшие два года Украины попросту не станет.

Читайте также: Категория Украина россия исправила свои военные ошибки: что это значит для Украины Российские военные изменили подход к ведению войны в Украине за более чем сто дней после вторжения

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у пушилина нашли новый способ попытаться присоединить непризнанную "ДНР" к россии.

Помимо этого мы рассказывали, что боевик думает насчет возможности помилования осужденных к казни иностранных бойцов ВСУ.