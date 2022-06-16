Макрон успокоил тех, кто переживал из-за его заявлений о россии

Макрон заверил, что никто не станет принуждать Украину к мирному соглашению с рф

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Киев в четверг, 16 июня, заявил, что Европа не будет требовать от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта. По его словам, условия для диалога с Кремлем касательно войны украинская сторона должна определять самостоятельно.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на издание RaiNews. Данную позицию французский лидер высказал в ходе пресс-конференции.

Так, Макрон подчеркнул необходимость диалога. По его словам, этот вариант понадобится, так как в какой-то момент военные действия прекратятся и появится необходимость проведения переговоров.

"Условия переговоров должны быть определены Украиной, — заявил Макрон. — Франция и Германия никогда не будут посредниками за спиной Украины и никогда не станут требовать от Украины условий".

По словам Макрона, он всегда информирует украинского лидера о контексте своих звонков с путиным.

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Напомним, недавно Макрон отметился заявлениями о необходимости договариваться с россией. Он уверен, что в какой-то момент Киеву придется говорить с Москвой, отмечая, что нельзя изменить "географию континента". В связи со сказанным в Украине прогнозировали, что целью визита европейских лидеров в Киев могут стать некие уговоры Зеленского пойти на уступки россии.

Как сообщалось, 16 июня в Украину прибыли канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, лидер Румынии Клаус Йоханнис и премьер Италии Марио Драги. В ходе визита в столицу они побывали и в пригороде Киева. В Ирпене мировые лидеры своими глазами увидели разрушения, которые нанесли городу русские захватчики.