Одна из европейских стран требует "жесткой" позиции насчет вступления Украины в Евросоюз
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Единого мнения насчет членства Украины у стран ЕС до сих пор нет
Представители правительства Нидерландов призывают представителей Еврокомиссии проявить "жесткость", решая вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на членство. Как известно, первое заседание по этой теме должно пройти уже в пятницу, 17 июня.
По информации издания EUObserver, в Нидерландах не высказываются против расширения Евросоюза и даже включения в него Украины. Однако политики хотят справедливости и выполнения необходимых требований украинской властью.
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По мнению нидерландцев, решение Комиссии должно состоять из "справедливых и строгих условий", которые определят дальнейшее движение Украины вперед. Среди прочего такая информация должна содержать ведомости о реформах, что придется внедрить в жизнь перед полноценным членством в Европейском Союзе.
Сообщается, что список таких требований занимает около двух страниц. Среди вопросов есть криминализация выражения ненависти к представителям ЛГБТК+ и много других.
Стоит отметить, что Нидерланды изначально относят к группе стран (вместе с Португалией и Данией), которые сомневаются в необходимости предоставления статуса кандидата на членство в Евросоюзе для Украины.
Напомним, ранее о перечне требований к выполнению говорил и журналист Рикард Йозвяк. Также он отметил, что вместе с Украиной статус кандидата может получить Молдова, а вот к Грузии нашлось немало вопросов.
Тем временем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил, почему для Украины так важна евроинтеграция.