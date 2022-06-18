Арахамия после визита Макрона и Шольца заговорил о новых переговорах с рф, но назвал условие

Полностью переговорный процесс с Москвой прерван не был

Украинская делегация может возобновить переговоры с россией в ближайшие месяцы. Согласно инсайдерской информации, на этом и настаивали европейские лидеры, недавно приезжавшие в Киев с официальным визитом. По словам главы партии "Слуга народа" Давида Арахамии, участвующего в российско-украинском диалоге, это, вероятно, произойдет где-то в августе.

При этом есть нюанс: в комментарии "Голосу Америки" политик подчеркнул, что это возможно лишь после проведения контрнаступления украинской армии, которое укрепит позиции Украины и позволит диктовать условия рф.

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Арахамия отметил, что распространяться на эту тему не может, ведь не хочет афишировать планы украинских военнослужащих на всеобщее обозрение. Однако он уверяет, что любому возобновлению переговоров с россией будут предшествовать активные боевые действия, где ВСУ покажут себя в лучшем свете.

"Думаю, мы проведем операции по контрнаступлению в некоторых местах", — заявил политик.

На данный момент, поясняет нардеп, возобновление диалога с Кремлем пока невозможно — россия не показывает желания договариваться. По мнению Арахамии, если бы россияне отошли хотя бы на позиции до 24 февраля, вести диалог имело бы хоть какой-то смысл.

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Однако теперь разговор будет идти уже иначе — об освобождении всех временно оккупированных территорий, включая Донбасс и Крым.

Добавим, что полностью переговорный процесс с россиянами не прекращен. В нем "живы" еще два направления — гуманитарный (эвакуация, обмен пленными и т.п.), и продовольственной безопасности (разблокировка портов, возобновление экспорта пшеницы).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что, вероятней всего, о возобновлении переговоров с россией будет говорить французский лидер Эмманюэль Макрон. Сообщалось, будто бы именно на это он будет "подбивать" Владимира Зеленского.

Впрочем, украинские власти пока не видят для этого основания. Более того — они выдвигают конкретные условия московским чиновникам, убежденным в своей правоте.