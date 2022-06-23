Украина получила гаубицы от Запада без важной "начинки": в чем причина

Иностранные политики опасаются захвата техники россиянами

Знаменитые прицепные гаубицы M-777, которые были поставлены многими западными партнерами, в том числе Великобританией, прибыли к украинским военным без одного важного механизма. Иностранцы оставили у себя системы GPS, которые при должном управлении позволяют усовершенствовать атаку вооружения и сделать его работу более смертоносной.

Как сообщает LIGA.Net со ссылкой на личные источники в Минобороны Украины, наши союзники пошли на подобный радикальный шаг из-за россии. На Западе переживают, чтобы передовые технологии не попались в руки оккупантам, если техника в ходе боя внезапно перейдет не в те руки.

"Если люди не хотят терять свои технологии, то ты их не заставишь [отправлять полноценно комплектованное вооружение — ред.]", — цитирует издание своего собеседника.

Следует добавить, что система GPS не является просто возможностью для отслеживания местонахождения техники. При помощи БПЛА, а также радиолокационных станций контрбатарейной борьбы из нее можно сделать полноценный и единый ударный комплекс. К тому же, он позволяет не просто уничтожать противника на поле боя, но и вести более качественную разведку.

Также отметим, что, по мнению представителей Минобороны, многие иностранные производители оружия все равно заинтересованы в поставках своего оружия для Украины. В первую очередь из-за огромных финансовых вливаний со стороны американского правительства — каждому хочется успеть "отщипнуть" кусочек и себе.

Вместо справки. 155-миллиметтровая гаубица М-777 является прицепной и сверхлегкой. При этом страны НАТО используют для стрельбы из нее большие снаряды. Оружие очень мобильное и весьма простое в управлении.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о новом анонсированном пакете вооружения от Соединенных Штатов. В него, к слову, войдет почти два десятка похожих гаубиц.

Также самоходные установки Украине обязалась передать и Великобритания.