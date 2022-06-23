У путина выдали новую порцию наглого вранья о войне с Украиной

Российским политикам не привыкать выдавать желаемое за действительное

В последние несколько дней Кремль вновь активизировался по теме российско-украинской войны, находя все больше поводов обвинять в чем-то Украину или Запад. После громких заявлений о переходе характера противостояния в затяжной пресс-секретарь путина дмитрий песков вновь выделился рядом заявлений в четверг, 23 июня.

Как информируют различные росСМИ, "рупор Кремля" был весьма недоволен справедливыми обвинениями со стороны Украины или европейских партнером, а также открестился от некоторых преступлений армии рф. Среди них — и воровство товаров продовольствия украинского производства.

Кража зерна

То, что российские захватчики массово вывозят урожай украинских злаковых на территорию оккупированного Крыма, уже давно ни для кого не секрет. Более того — это подтверждается спутниковыми снимками кораблей, которые россия, набив краденным, отправила к берегам стран Ближнего Востока. Однако песков по-прежнему отрицает любое причастие страны-агрессора к этому процессу.

"россия не крала никакого зерна", — заявил он в общении с журналистами, отринув любые обвинения со стороны Киева и западных партнеров.

Что интересно, детальнее комментировать эту тему чиновник не стал.

"Размытие" границ с оккупированной территорией

Также у пресс-секретаря путина поинтересовались насчет вероятного "стирания" фактических границ между россией и Запорожской областью. Напомним, что часть украинского региона находится под временной оккупацией российских войск.

Такой вопрос возник после неоднозначных заявлений коллаборантов, поставленных захватчиками в качестве своих надсмотрщиков в непризнанные органы "власти".

Однако, по словам дмитрия пескова, о таком шаге речь не идет. Высказывания предателей Украины он охарактеризовал как "не совсем корректную постановку вопроса".

Мирный план об окончании войны

Сеть уже несколько суток стоит на ушах из-за вероятного продвижения россиянами мирного плана, невыгодного Украине, через иностранные медиа. Впервые документ был опубликованный журналом National Interest (США). Его основные требования для Киева — отказ от НАТО, прав на Крым и Донбасс, а также много других малоприятных украинцам вещей.

При этом в кремле продолжают делать вид, что они здесь не причем. песков утверждает, будто бы ни разу не слышал и не знакомился с подобным планом. Однако такой договор возможен — в случае, если Украины решит выполнить все требования россиян.

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Конкретики о них он не высказал, подчеркнув, будто бы "Украина прекрасно знает все".

Следует добавить, что вышеупомянутый план, размещенный в американском медиа, СНБО Украины охарактеризовала как исключительно российское вмешательство в информационное пространство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем так сильно взбесило представителей кремля правительство Литвы и что за угрозы сыпались со стороны пескова в адрес этого государства.

Также мы писали о неоднозначности недавнего заявления дмитрия пескова об иностранных военнопленных, приговоренных в ОРДЛО к смертной казни. Пытаясь показать, что россия здесь не при чем, чиновник сделал еще хуже.