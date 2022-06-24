лавров сделал громкое заявление о большой войне с россией

У кремлевских чиновников "подгорает" из-за дипломатических успехов Украины

Российские политики уверены, что Запад собирается устроить полномасштабную войну против российской федерации. По крайней мере, в этом уверен руководитель российского МИД сергей лавров. Таким нелепым заявлением политик выделился после получения Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза.

Как сообщает "Телеграф", лавров с таким рассуждением выступил во время совместной пресс-конференции с коллегой из Азербайджана. Помимо прочего он подчеркнул, что нынешнее европейское сообщество весьма "русофобно", и от всех новых кандидатов в ЕС якобы требуется соответствовать этому требованию.

Это все, убежден сергей лавров, может намекать на то, что в НАТО и Евросоюзе хотят собрать коалицию против россии — по итогу, для большой войны с россией.

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"У нас мало иллюзий, что нынешняя нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или измениться в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы выбрали", — заявил российский дипломат.

Также он сравнил действия Запада с поведением Германии во времена Адольфа Гитлера. И это — невзирая на то, что именно россия сейчас во многом копирует действия нацистского режима.

Напомним, "Телеграф" уже рассказывал, что лавров уверен в "успешности" российской "спецоперации" в Украине, а также считает, что Киев не хочет вести переговоры с Москвой из-за указаний Запада. Помимо этого он серьезно нахамил журналисту, когда тот поинтересовался насчет вывоза зерна российскими солдатами за пределы Украины.