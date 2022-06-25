В Украине объяснили, чем ответят россии на массированный ракетный удар

По Украине за несколько часов выпустили более сорока ракет

Массированный ракетный удар российских оккупантов 25 июня сразу по нескольких областям Украины не прошел незамеченным представителями высшей власти. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, подобные инциденты не могут оставаться без ответа, поэтому наша армия обязана получить еще больше оружия от западных союзников.

Как заявил чиновник в своем Telegram-канале, если мощность ВСУ возрастет, это уже станет хорошим останавливающим фактором для российских солдат. К тому же, к пополнению технической базы наших защитников есть все возможности — Украина постоянно контактирует с партнерами из Европы и США.

"Нам нужна скорость и количество, — подчеркнул Ермак. — Имеем успехи насчет поставок оружия, но не останавливаемся".

При этом он добавил, что россияне по-прежнему используют для своих атак по Украине белорусскую территорию, перемещая собственную авиацию в этом регионе. Во время обстрелов они используют различные боеприпасы, в том числе советские, устаревшие ракеты, которые часто испытывают проблемы с точностью попадания. Из-за этого часто страдает мирная инфраструктура городов и сел.

Напомним, что одна из самых крупных атак утром субботы, 25 июня, пришлась на Житомирщину. По предварительным данным, россияне выпустили по области около трех десятков крылатых ракет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какое важнейшее вооружение, способное в корне изменить ситуацию на фронте, наконец-то поступило в Украину.