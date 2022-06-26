Джонсон эмоционально пообщался с Макроном и дал совет насчет Украины (видео)

Среди заявлений политиков прозвучал призыв "воевать с россией до победного конца"

В воскресенье, 26 июня, в Германии начался трехдневный саммит стран "Большой семерки", на который уже прибыл Джозеф Байден. Перед основным заседанием короткую двухстороннюю встречу провели британский премьер Борис Джонсон и французский президент Эманнюэль Макрон. Во время переговоров они вновь подняли тему войны в Украине, а также общее европейское сопротивление режиму диктатора путина.

Интересные подробности встречи политиков в своем Twitter опубликовал европейский журналист Александр Сиэль. Среди прочего корреспондент отметил, что оба лидера были весьма эмоциональны и выражали крайнюю поддержку друг другу.

Общего коммюнике по результатам встречи они пока не представили, однако отдельные СМИ цитируют часть заявлений. Так, среди прочего Борис Джонсон подчеркнул необходимость продолжать давать отпор путина "до победного конца. Он убежден, что попытки Запада помочь Украине закончить войну дипломатическим путем станут для российского лидера возможностью усилить позиции рф.

Также, по мнению Джонсона, регулярные попытки отдельных европейских политиков договориться с путиным поддерживают последующую нестабильность во всем мире. Это якобы даст ему "карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками", заявил Макрону Джонсон. Именно поэтому стоит избегать подобного.

Напомним, ранее "Телеграф" цитировал заявления Бориса Джонсона о том, что может ожидать мир в случае, если владимиру путину удастся одолеть Украину в этой войне.

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