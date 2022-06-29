В Украине ответили лаврову на циничные заявления о "неработающем" ТЦ в Кременчуге

Скрыть факт убийства мирных украинцев российской ракетой не удастся

Тема ракетной атаки на Кременчуг, в результате который под обломками торгового центра погибло немало людей, является одной из острейших на протяжении нескольких последних дней. В россии всячески пытаются отбелиться, выдумывая то склады с оружием НАТО, то якобы закрытие ТЦ в принципе. На последнюю ложь главы МИД россии сергея лаврова в Украине отреагировал нардеп и глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев.

В своем Telegram-канале политик написал, что атака на кременчугский "Амстор" является настоящим терактом, который совершила российская армия. Доказательством тому служат выписки Государственной налоговой службы, что отчитались о получении внушительной выручки за последний рабочий день торгового центра.

"В торговом центре в день теракта работало 58 кассовых аппаратов, общая выручка которых составила 2,9 млн грн", — написал Гетманцев.

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Эту цифру он упомянул дважды, с сарказмом заметив, что подобная сумма является довольно внушительной как для "неработающего торгового центра".

Следует добавить, что россияне пытаются оправдать свои действия тем, что разрушили склад с оружием НАТО, а пожар, вспыхнувший от их ракеты, уже после задел "Амстор". При этом ТЦ они пытаются выставить, как не функционирующий. Впрочем, видео с места событий, опубликованное президентом Владимиром Зеленским, четко демонстрирует — российский снаряд прицельно был выпущен именно по торговому центру.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал последние данные о погибших и раненых в результате террористической атаки российской армии на Кременчуг.

Также мы публиковали эксклюзивный фоторепортаж с места попадания ракеты. Спасатели без устали разбирают завалы торгового центра, чтобы иметь возможность дать окончательные цифры насчет пострадавших.