Есть только один способ остановить кремлевский режим

Переговоры с российской федерацией, для которых в НАТО пока не видят подходящих условий, могут состояться лишь при соблюдении одной важной вещи. По словам главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, россия должна проиграть на поле боя Украине, чтобы наконец-то "созреть" к адекватной позиции во время дипломатического диалога.

Об этом чиновница заявила на публичном форуме НАТО в среду, 29 июня, сообщает пресс-служба британского правительства. Трасс подчеркнула, что любые переговоры во время нахождения российских солдат на территории Украине принесут исключительно "ложный мир".

Если Украине удастся нанести сокрушительное поражение россии на фронте, это станет лучшей инвестицией в будущий диалог между странами. К такому развитию событий нужно стремиться "во имя европейской безопасности, свободы и демократии".

По мнению Трасс, подобное решение сможет основать в Европе "прочный мир". Также дипломат добавила необходимость учитывать проблемы, которые возникали в прошлом при заключении договоров с российской стороны — отсылка к "Минским договоренностям" и т.п.

"Мы должны сначала победить россию, а потом вести переговоры", — подчеркнула она.

В это же самое время россияне все больше становятся оторванными от реальности. Так, к примеру, глава следственного комитета рф александр бастрыкин на днях заявил, что вторжение рф было "превентивным" и озвучил "дату", в которую Украина якобы планировала напасть на россию.