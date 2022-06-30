"Крым будет стоить русским очень дорого": Геращенко рассказал, к чему идет война

Россияне заплатят высокую цену за свое посягательство на чужую территорию, говорит чиновник

Украина в ближайшее время надеется на поступление дополнительных партий вооружения от западных партнеров. И пока часть из полученного оружия уже успешно применяется на фронте после дополнительного обучения, украинские политики ведут свою "битву" на дипломатическом уровне. К примеру, как советник главы МВД Антон Геращенко — предупреждающий россиян о том, насколько дорогими для них окажутся оккупация Крыма и попытка захватить Донбасс.

Подробнее об этом чиновник рассказал в свежем эфире "Невзоровских сред" российскому журналисту Александру Невзорову. По словам Геращенко, на временно оккупированных территориях Украины уже заметна паника россиян, которые последние восемь лет надеялись на свою безнаказанность.

Сейчас основным фактором для перелома войны Геращенко считает поступление большего количества западного вооружения. Он уверен — активные поставки военной помощи помогут ВСУ перейти в контрнаступление на различных направлениях. Это, объясняет советник министра, видно уже сейчас — по уничтожению вышек с радио-локационным оборудованием или же по спецоперации на острове Змеиный.

"Придет чуть больше оружия, Украина перейдет в наступление и выкинет с территории украинского Донбасса россию", — прогнозирует Геращенко, вместе с этим подчеркивая, что с Крымом ситуация будет сложнее.

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При этом чиновник подчеркивает, что оккупация полуострова обойдется рф "очень дорого". Это и санкции, которые будут продлены на необходимое количество лет, и огромные удары по российской экономике (до 500 млрд долларов), и проблемы в самом Крыму.

"Русские перестают ездить в Крым, они уже поехать туда не могут, самолеты не летают, курортного сезона нету", — поясняет Антон Геращенко.

Засуетились и коллаборанты, отмечает он. Это якобы видно по крымским объявлениям, количество которых о продаже недвижимости рекордно взлетело. При этом продают, в основном, за половину, а то и четверть цены.

"Украденное придется вернуть, — подчеркивает Геращенко. — Еще и заплатить репарации каждому погибшему. За каждого погибшего мы будем требовать по миллиону долларов из российского бюджета. Нету денег, будете отдавать нефтью или газом".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские власти больше не видят проблем в возможном освобождении Крыма военным путем. Это связано с изменением подхода к политике после полномасштабного вторжения рф в Украину.

А пока же россияне продолжают кошмарить на полуострове всех, кто, по их мнению, может оказаться "пособником" украинцев. Так недавно пострадал владелец одного из СТО, который отказался обслужить российских военных.