Шмыгаля могут заменить: названы 5 кандидатов в премьеры

Шмыгаль был идеальным для Зеленского премьером. До войны

Не успела улечься новая волна слухов о вероятном увольнении главы СБУ Ивана Баканова, как в кулуарах власти заговорили об отставке очередной политической фигуры. На этот раз в немилость может попасть премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Более того — на его место уже рассматривается минимум пять кандидатур.

Подробнее о вероятных перестановках в украинском правительстве рассказала "Украинская правда". Источники издания утверждают, что причинами увольнения Шмыгаля могут стать либо обвинения в излишней бюрократичности, либо попытки прикрыть с его помощью все проблемы, свалившиеся на высшие круги власти после вторжения рф.

Один из собеседников "УП", близкий к Офису президента, говорит, что народ уже устал от войны и хочет чьего-то наказания. Во время военного положения распустить парламент невозможно, однако изменить состав Кабмина, включая его главу — вполне возможно.

Предположительными сроками отставки Шмыгаля называют осень 2022 года. Вместе с ним якобы могут уволить еще нескольких министров, которых признают "наименее эффективными".

А кто же взамен?

Как уже упоминалось, на кресло украинского премьера сейчас может рассматриваться сразу пять человек.

◘ Ростислав Шурма. Сейчас чиновник занимает пост замглавы Офиса президента. Его, как и Шмыгаля, связывают с олигархом Ринатом Ахметовым. Впрочем, по данным источников, сам Шурма против его назначения на столь высокий пост во время войны.

◘ Юлия Свириденко. Женщина-премьер была бы весьма высоко оценена европейскими партнерами. Тем более, что сейчас она является первой вицепремьеркой, министром экономики. Однако из-за нынешних проблем с топливом для автомобилей, которые никак окончательно не уладят, позиции Свириденко стали более шаткими. Считается, что она лично отвечала за это направление перед президентом.

◘ Александр Кубраков. Глава министерства инфраструктуры сейчас весьма затребованная личность — занимается и гуманитарными вопросами, и доставкой техники, и контролем над "Укрзализныцею".

"Это еще большой вопрос, смог ли бы он руководить Кабмином. Но в целом подход у него технократический, интересный", — отмечает источник из "Слуги народа".

◘ Алексей Чернышов. Руководитель министерства развития общин и территорий, как и упомянутый выше Кубраков, не прочь занять место Шмыгаля.

"Если будут Шмыгаля снимать, он первый, кто себя будет предлагать, — отмечает человек из команды президента, работающий в парламенте. — Он мастер себя представлять, создавать хорошее о себе представление".

◘ Алексей Резников. Нынешний министр обороны хорошо себя показал во время полномасштабной войны, наладил немало контактов за рубежом. Однако в "Слуге народа" отмечают, что быть менеджером — далеко не его.

"Ну, промодерировать заседание и собрать команду для Резникова проблемой бы не стало, но премьер во время войны — это в первую очередь экономика. И тут сам Резников признает, что он не был бы на своем месте", — цитирует "Украинская правда" источник, приближенный к министру.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в СБУ прокомментировали возможную смену руководителя и в целом характеризуют Ивана Баканова.