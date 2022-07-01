"Цунами накроет и вас": Зеленский ярко выступил с речью на европейском фестивале

Нынешняя непростая ситуация с продовольствием может коснуться каждого

Преступная российская власть взяла в заложники миллионы людей по всему миру, заблокировав Украине выход из портов в Черном море. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, такое агрессивное поведение путинского режима стало угрозой реального мирового голода. Если же его удастся избежать, то продовольственный кризис явно случится, убежден политик.

Об этом президент рассказал во время выступления перед участниками фестиваля цифровых технологий и медиа 4Gamechangers, который проходит 1 июля в австрийской столице Вене. Отметим, что Зеленский появился перед гостями мероприятиями уже в привычном для себя онлайн-формате.

По мнению президента, сейчас от россии и ее действий в акватории Черного моря зависят миллионы жизней людей не только в Европе, то и в Азии, а также Африки.

"Мы все в заложниках. Вы — у нее [у россии — ред.] в заложниках, — подчеркнул политик. — Ведь если не снять эту угрозу голода, если не разблокировать Черное море немедленно, то результатом продовольственного кризиса будет такое миграционное цунами, которое достигнет и вас".

Также Зеленский отметил, что не только блокирование кораблей с украинским зерном является сейчас угрозой, исходящей от россии. В этот же перечень он включил пропаганду, теории заговора, а также масштабные кибератаки, осуществляемые российскими хакерами.

Подытоживая сказанное, президент высказал надежду на скорую победу Украины и всей Европы в целом, чтобы демократия наконец восторжествовала.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремле всячески пытаются откреститься от хищения зерновых из Украины. И это — в то время, когда вывоз зерна из украинских портов подтверждается и официальными заявлениями отдельных российских политиков, и спутниковыми снимками.