Ядерное оружие и удар по Киеву: какие заявления делал лукашенко о войне и Украине в последнее время

Александр Лукашенко угрожает Киеву ударом и просит Россию готовиться к ядерной войне

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил странам постсоветского пространства исчезновением. Такое заявление он сделал на форуме регионов Беларуси и России, сообщает официальный сайт Лукашенко.

"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Пока сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть", — сказал Лукашенко.

Отметим, что это далеко не первое столь резкое заявление лукашенко в последнее время. Накануне самопровозглашенный президент не смолчал и по поводу ядерного оружия : призвал Россию готовиться к ее применению. Такое мнение он высказал во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам самопровозглашенного президента, россия и Беларусь только "на полшага" отреагировали на тренировку Запада по применению ядерных боеголовок.

"Мы еще не отвечали зеркально… Мы еще этого не сделали. Но мы должны быть готовы. Мы должны порох держать сухим по всем направлениям", — сказал лукашенко.

А во время встречи с заводчанами в Бобруйске лукашенко ответил, что готов ударить по Киеву:

"Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или нацелитесь на Мозырьский нефтеперерабатывающий завод, а у них такое безумное мнение было, мы мгновенно ответим. Если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву , не заходя в Украину".

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Почему лукашенко решил, что кто-то собирается ударить по Мозырьскому нефтеперерабатывающему заводу остается неизвестным, как и место откуда "готовилось нападение на Беларусь" (фраза, которая ходит за лукашенко с начала масштабного вторжения России).

Напомним, генерал Сергей Кривонос считает угрозу нападения со стороны Беларуси очень высокой. Он предположил, что на отдельных направлениях белорусы могут и самостоятельно начать наступление.