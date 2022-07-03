Центральная Азия "между двумя огнями": лукашенко намекнул на войну в еще двух странах

Глава Беларуси назвал две страны, где может дестабилизироваться ситуация

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси александр лукашенко, "отличившийся" странными заявлениями по поводу боевых действий в Украине, внезапно спрогнозировал "передел мира" в Центральной Азии.

Как передают пропагандистские российские СМИ, белорусский диктатор убежден, что в странах Азии в ближайшее время произойдет серьезное столкновение.

Как уже стало традиционным для лукашенко, в таком ходе событий он обвиняет Запад, мол, "они хотят доминировать в мире" и "бомбить тех, кто поднял голову".

"Причина в зарождении новых отношений в мире, многополярности. Сегодня идет борьба не только за наше постсоветское пространство, его европейскую часть, сегодня развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши бывшие советские республики", — заявил глава Беларуси.

По мнению лукашенко, ситуация может выйти из-под контроля сразу в двух странах — Казахстане, где уже были массовые протесты, а также в Узбекистане.

"Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация", — продолжил он.

Белорусский диктатор резюмировал, что Центральная Азия оказалась "между двух" огней.

Напомним, что днем ранее лукашенко обвинил Запад в планировании атаки на Беларусь и западную Украину и намекнул, что готов бить по так называемым "центрам принятия решений", которые находятся в странах Европы. К слову, в последнее время риск присоединения войск Беларуси к войне против Украины существенно возрос, ведь российские власти делают все для этого.

Ранее "Телеграф" сообщал, что белорусский диктатор отличился заявлением о ядерной войне, к которому слишком активно призывал страну-агрессора россию.