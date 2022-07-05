Парад предателей: СБУ подозревает в госизмене помощника украинского нардепа

Россиян интересовали внутренние и внешние политические настроения в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины вскоре после заявлений о госизмене нардепа Андрея Деркача задержали по такому же подозрению еще одного высокопоставленного чиновника, приближенного к Верховной Раде. Помощник-консультант одного из народных депутатов на допросах признался, что некоторое время тесно сотрудничал с агентами российской ФСБ, выдавая по их запросу необходимую информацию о политической и дипломатической жизни Украины.

Как сообщают в пресс-службе СБУ, мужчину "заверобовал" сотрудник 9-го управления 5-й службы ФСБ Юрий Водолазкин. Затем с помощником депутата начал работать непосредственно руководитель подразделения Дмитрий Зубарев. По данным некоторых СМИ, российским шпионом в украинском политикуме мог стать помощник-консультант "слуги народа" Юрия Здебского.

Мужчина собирал и около двух раз в неделю передавал данные о политических событиях внутри страны, подготовке документов для международного сотрудничества, решениям насчет проведения АТО/ООС, а также планах на укрепление границы с россией. Сотрудничество он вел напрямую и даже имел собственный позывной в ФСБ — "Атлант".

Разумеется, что делал он это не столько по внутренних убеждениях, сколько за деньги. Ежемесячно ему выплачивали за полученную информацию 1,5-4 тысячи долларов США.

Сейчас ему вручено подозрение о госзимене, он находится под стражем. Материалы расследования уже находятся на рассмотрении в суде.

Добавим, что источники "Цензор.Нет" утверждают — под следствием находится помощник нардепа от "Слуги народа" Юрия Здебского. Имя самого фигуранта дела не раскрывается.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в июне СБУ смогла разоблачить целую сеть российских агентов, которые, работая в органах государственной власти, сливали важные данные россиянам.