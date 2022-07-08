лавров смешно огрызнулся в ответ на решение представителей стран "Большой двадцатки" (видео)

Ставить себя выше решения других людей российские политики умеют и любят

Российский министр иностранных дел сергей лавров весьма неординарно отреагировал на отказ некоторых своих коллег из стран "Большой двадцатки" от общего фото на саммите глав МИД. Среди прочего он заявил, что никого фотографироваться не приглашал и вообще приехал на мероприятия сугубо из-за приглашения Индонезии.

Комментарий лаврова уже цитируют различные росСМИ, сообщает "Телеграф". По словам политика, сам он никого не "бойкотировал" во время заседания, как и представители других государства — его. При этом все же общей фотографии участников съезда, судя по всему, таки не будет.

Стоит отметить, что объясняя ситуацию, лавров не смог устоять перед возможностью в очередной раз укорить Запад в непрофессионализме и отсутствии этики. Как пример, он привел отказ некоторых министров от участия в приветственном приеме, устроенном представителями Индонезии.

Читайте также: Категория Политика путин приедет на международную встречу, куда позвали и Зеленского Президент россии примет участие в саммите G20, которое пройдет в 2022 году в Индонезии

"Они туда не пришли, — рассказал политик. — Но это их желание, понимание протокола, просто вежливости".

Также сергей лавров утверждает, что западные страны сейчас блокируют Украине возможность перейти к мирным переговорам с россией. Якобы именно из-за океана Киев "принуждают" брать новое вооружение. Также традиционно дипломат обвинил ВСУ в обстрелах городов и гибели мирного населения. Подобная биполярность заявлений лаврова и действий российской армии смотрятся весьма цинично на фоне его же заявлений о "раздвоенности Запада".

Добавим, что лавров также заявил, будто бы Индонезия направила приглашение для участия в осеннем саммите G20 российскому диктатору владимиру путину. При этом иностранные политики подчеркивают — путин является нежелательным гостем на этом мероприятии. Максимум, на который он может рассчитывать, — это выступление в режиме "онлайн".

Однако сам президент рф был бы не прочь приехать в Индонезию, хотя раньше такого желания и не проявлял.