Байден получил письмо из Конгресса по поводу Ермака: как это связано с Россией

Американские политики хотят убедиться в том, что никакой утечки информации при дальнейшем сотрудничестве с Киевом произойти не может

Президент США Джозеф Байден, который и без того находится под серьезным давлением из-за войны в Украине, получил еще один повод более пристально проверять каждый шаг военной помощи Киеву. Все потому, что одна из представителей Конгресса — этничная украинка Виктория Спартц — считает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак может сотрудничать с российской стороной.

Короткую справку об этом политик изложила в обращении к Байдену, в котором настаивает на необходимости рассказать, прошел ли Ермак проверку на добросовестность и не связан ли он так или иначе с Кремлем. В первую очередь, отмечает пресс-служба Спартц, это важно для Америки, ведь она тратит много финансов на вооружение для Украины.

Свое прошение Спартц основывает на полученных из разных источников разведданных, которые якобы указывают на возможное сотрудничество Андрея Ермака с россией. Конкретные факты в документе она предпочла скрыть от общественности, предоставив их на рассмотрение Белому дому. При этом она требует незамедлительно предоставить информацию, можно ли в дальнейшем вести переговоры с ОП, если доверия к Ермаку нет у многих американских политиков.

Одним из немаловажных фактов, который упомянуты открыто, является назначение Олега Татарова на роль зама Ермака по вопросам правоохранительных органов, что должны бороться с коррупцией. При этом, говорит Спартц, более года нет назначения на роль специального антикоррупционного прокурора. Из-за этого и НАБУ, и САП весьма ограничены в своих действиях.

Зацензуренная часть документа

"Господин Татаров находился под следствием НАБУ в 2020 году до своего назначения, где его дело якобы неправомерно было передано обычному прокурору и закрыто, — пишет в своем обращении конгрессвумен. — Господин Тататров также был высокопоставленным сотрудником полиции при экс-президенте Януковича, который преследовал протестующих Евромайдана".

Виктория Спартц говорит, что очень ценит усилия президента Владимира Зеленского, украинской армии и всего нашего народа в противостоянии с россией. Однако необходимость знать правду о возможных "кротах" российских политиков в украинской власти сейчас как никогда своевременна.

Отметим, что Виктория Спартц является уроженкой Черниговской области. В 22 года она переехала США, где начала активно заниматься политикой и добилась должности в Конгрессе.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что США пока по-прежнему поддерживает серьезный темп поставок военной помощи, в том числе далекобойных снарядов HIMARS.

Стоит отметить, что верхушка украинской власти уже пережила не одну неприятную ситуацию, связанную с войной. Взять к примеру хотя бы скандал с нашей делегацией в Лугано, где обсуждались серьезные вопросы поддержки Украины.