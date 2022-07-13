"Это блеф": Зеркаль раскрыла, как рф обманывает Германию с газовой турбиной

Шантаж партнеров — одна из самых излюбленных тактик российских политиков и предпринимателей

Вопрос с вероятной "зрадой" насчет передачи Германии Канадой подсанкционной газовой турбины для российского газопровода "Северный поток" остается весьма актуальным. Россияне с помощью фактического шантажа требуют немцев идти на уступки, тем самым толкая их на пренебрежение принятых Европой финограничений против Москвы. Вместе с этим они демонстрируют слабость иностранных партнеров, не способных устоять перед напором Кремля.

Такое мнение прозвучало от советницы министра энергетики Украины Ланы Зеркаль в эфире программы "Орестократия", автором которой является шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар. Небольшим фрагментом интервью с чиновницей журналист поделился с своем Telegram-канале, таким образом проанонсировал скорый выход полного выпуска.

По словам Зеркаль, у немецких политиков есть свои причины переживать из-за функционирования первого "Северного потока".

"Сейчас россияне уменьшили поставки через него на 40%. И для немцев это существенно, — поясняет она. — По нашему маршруту тоже идет не полный объем газа, по "Северному потоку" — только 60%. И они [россияне — ред.] говорят: если не будет турбины, мы вообще будем вынуждены остановить [подачу газа]".

Такую позицию российской стороны Лана Зеркаль в открытую называет "блефом". Советница министра подчеркивает, что у россиян достаточно турбин для ремонта "СП" и без находящейся в Канаде под санкциями. Однако таким способом они привлекают внимание к себе и одним шагом убивают сразу несколько зайцев.

Во-первых, это что-то вроде "воспитательной процедуры" для немцев. Во-вторых — возможность показать слабость иностранных партнеров, их зависимость от российских энергоносителей, говорит Зеркаль.

"Немцы, конечно, трактуют это иначе. Они говорят: мы сейчас эту турбину из-под санкций выведем и у россиян не будет других причин, чтобы не поставлять нам газ. Они они до сих пор считают, что россияне будут вести себя вежливо, согласно правил или контрактов", — озвучивает реальную ситуацию чиновница.

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По ее мнению, после уступок Германии насчет турбины россияне придумают еще какую-то каверзу. Это украинская сторона может заявлять, как имеющая значительный опыт в общении с Москвой. Лана Зеркаль подчеркнула: история показывает, что если россияне "начинают загонять, то загоняют до последнего". Поэтому Берлину нужно перерасти эту зависимости, словно "детский комплекс", считает политик.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на скандальное решение канадских и немецких партнеров отреагировала Украина. Спойлер — ответ дипломатического Киева был не слишком позитивным.