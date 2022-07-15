лукашенко пошел следом за путиным: объявлено о дефолте Беларуси

Официальный Минск провел необходимые выплаты не в той валюте, которая указана в договоре

В пятницу, 15 июля, стало известно о начале дефолта по внешнему долгу в Беларуси. Этому способствовала выплата задолженностей по еврооблигациям в национальной валюте РБ, а не иностранной. Таким образом белорусская политика наследует российскую даже в плане финансов, ведь в Москве дефолт, ставший кульминацией введенных санкций, наступил еще в конце июня.

Информация поступает от международного рейтингового агентства Moody's, которое отслеживает подобные финансовые потоки и публикует данные в свободном доступе. Возможность избежать дефолта была пропущена официальным Минском еще 13 июля.

В этот день у Беларуси истек срок действия льготного периода, за время которого она должна была найти и выплатить деньги согласно заключенным договоренностям по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Общая сумма долга составляет 22,9 млн долларов. Соответственно, в этой же валюте и должен был произойти расчет.

Однако в белорусском Минфине решили иначе, совершив перевод в белорусских рублях. Из-за этого владельца внешнего долга страны остались без своевременных выплат, ведь по факту в Беларуси признали дефолт по внешнему долгу. Такое происходит, когда страна не является способной провести оплату в требуемой валюте.

Если в ближайшее время ситуация с платежами не изменится, то официальному рейтинговому агентству РБ Fitch тоже не останется ничего иного, чем объявить о дефолте.

Отмечается, что 13 июля прошел льготный период, когда Беларусь должна была выплатить 22,9 миллиона долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Владельцы внешнего долга Беларуси не смогли вовремя получить свои выплаты, потому что Минск провел платежи национальной валюте, что является дефолтом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем именно является технический дефолт государства и какую опасность изначально для россии он может нести.

Также мы писали о том, сколько времени угроза дефолта висела над официальной Москвой и к чему это может привести теперь.