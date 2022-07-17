Кто вместо Джонсона? Главная претендентка рассказала, будет ли помогать Украине

Конфликт с россией не был нужен официальному Лондону, однако война, начатая путина, изменила все

В Великобритании продолжается борьба за кресло премьер-министра страны, не так давно освобожденное ушедшим в отставку Борисом Джонсоном. После первого тура в "игре" остались лишь шестеро кандидатов, одним из которой является Пенни Мордонт, нынче младшая министр торговли Британии. Немаловажным для Украины является желание этого политика продолжать внешнее сотрудничество с Украиной, столь укрепленное все тем же Джонсоном.

В своей готовности помогать Киеву противостоять в нынешней войне с россией Мордонт призналась в личной колонке для издания The Telegraph. Среди прочего она рассказала, что не только встречалась с украинскими депутатами, но и приняла в собственном доме одного из наших соотечественников, оказавшегося в статусе беженца.

По мнению Пенни Мордонт, нынешняя позиция Британии насчет поддержки Украины на мировой арене является одним из главных достижений Бориса Джонсона. Именно поэтому она планирует всячески продлевать подобную политику, не "снижая помощь союзникам".

Также она считает, что в нынешнем столетии четко можно отследить, какие ценности преследует открытое, цивилизованное сообщество — по примеру британского, и авторитарные режимы, как в россии.

В случае своей победы Мордонт обещает удвоить усилия по сотрудничеству с Евросоюзом и Соединенными Штатами — и в плане непосредственной помощи, и в плане привлечения других стран к этому. Также министр считает, что Запад должен продолжать санкционное давление на россию и планировать финансовый транш для восстановления Украины после ее победы в войне.

"Мы не стремились к конфронтации с россией, — подчеркнула Пенни Мордонт. — Но акт путинской агрессии против своего соседа означает, что мы не можем пройти мимо, ничего не делая".

Отметим, что сейчас чиновница является второй по популярности среди претендентов на место главы Консервантивной партии Британии — после экс-главы министерства финансов Риши Сунака. К слову, именно Сунака объявивший об отставке Борис Джонсон поддерживает меньше всего. Кто же импонирует большому другу Украины, читайте в нашем материале.

Также "Телеграф" рассказывал, что может ждать самого Джонсона после того, как он официально покинет пост премьер-министра Великобритании.