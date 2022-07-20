Эрдоган дважды показал Путину его место: видео попали в сеть

Раньше российский лидер часто любил заставлять других мировых лидеров ожидать его прихода

Визит российского кровавого диктатора владимира путина в Иран стал причиной бурного обсуждения политиков и обычных граждан. И причина — не только в темах, которые он обсуждал с иранскими лидерами и турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Ко всему прочему именно Эрдоган дважды "поставил путина на место", словно намекая, что его время уже истекло.

Видео, подтверждающие данный факт, опубликовали Facebook-пользователи Елена Рыковцева и Ярослав Лебедев. "Телеграф" же поработает в качестве объяснительной бригады, чтобы все читатели смогли оценить тонкие дипломатические намеки турецкого лидера.

Длительное ожидание

Российский президент путин хорошо знаком своей любовью к опозданию на официальные встречи. В разное время его прихода довелось ждать многим мировым лидерам, включая почитаемую королеву Великобритании Елизавету II. При этом ожидание могло затянуться как на несколько минут, так и до часа — что создавало причину для новых обсуждений поведения путина.

19 июля ситуация изменилась в другую сторону: понервничать кремлевского главу в ожидании заставил президент Турции Реджеп Эрдоган. путин мялся с ноги на ногу в комнате для встречи около минуты, пока его турецкий коллега наконец-то не соизволил также выйти к журналистам.

Судя по поведению владимира путина, его не слишком устроили подобные действия Эрдогана, хотя он и встретил его с широкой улыбкой и рукопожатием. Однако непередаваемая мимика на протяжении почти минуты хорошо показывает эмоции политика.

Зато это оценили многие пользователи сети.

Фамильярное поведение

Дипломатические визиты — это целый свод писанных и неписанных правил, которых придерживаются политики во всем мире. Нужно знать, кого и каким образом можно касаться, а где свои желания продемонстрировать тесноту личных отношений лучше попридержать.

путин нередко проявлял "любвеобильность" к другим мировым лидерам, хотя в основном и проявлял подчеркнутую и холодную дипломатичность. Однако в этот раз ее решил проявить Эрдоган, причем — самым необычным способом.

Во время короткого общения с представителями сразу нескольких делегаций турецкий президент проявил весьма собственнический жест — положил руку на плечо путина, практически нагнувшись над ним, что ему позволяет его рост.

И все бы ничего — эти два политика считаются хорошими если не друзьями, то знакомыми, однако есть и свои нюансы. Обычно подобные жесты позволяют себе старшие люди по отношению к младшим. В тандеме Эрдоган-путин старшим же является именно кремлевский лидер: ему в этом году исполнится 70. А вот Реджеп Эрдоган 26 февраля лишь отметил свое 68-летие.

Впрочем, это не помешало ему показать свое отношение к путину — мол, твое время на "троне" уже истекает, знай, кто здесь держит ситуацию под контролем. Отреагировал ли путин на подобную фамильярность в личном общении, неизвестно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему сеть взорвалась шутками и мемами после встречи путина и верховного духовного наставника Ирана Али Хаменеи.