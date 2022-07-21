В ЦРУ озвучили примерные потери армии рф в Украине: цифра впечатляет

В Кремле до сих пор не признают огромный урон, который их войску нанесли украинские защитники

Российские оккупанты продолжают отдавать жизни на украинском фронте за имперские прихоти диктатора путина. При этом при попытках взять отдельные города, которые являются стратегическими, они не жалеют "пушечного мяса" особенно, доводя количество потерь до исчисления в тысячах. Ведут неофициальный подсчет и западные разведки, в том числе США. По предварительным подсчетам ЦРУ, общее число убитых и раненых оккупантов в Украине может достигать 60 тысяч человек.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на выступление директора Центрального разведывательного управления Штатов Уильяма Бернса. Чиновник отметил, что попытки Кремля оккупировать значительную часть территории Украины обошлись россии очень дорого в человеческом эквиваленте.

Цифра, озвученная американцами, впечатляет, однако все равно не совпадает с озвученными Генштабом ВСУ цифрами. Если по состоянию на утро 20 июля Украина говорила о приблизительно 38750 погибших оккупантах, то в ЦРУ считают, что их может быть лишь около 15 тысяч. Однако минимум втрое больше — около 45 тысяч — получили на фронте различные ранения.

Также, по словам Бернса, ВСУ тоже несут значительные потери, но не такие разрушительные, как российская армия.

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При этом в ЦРУ считают, что оккупанты сделали некоторые выводы из первых месяцев войны, когда их постоянно "накрывали" огнем в весьма глупых ситуациях, ведь сейчас на Донбассе используется иная тактика. Среди прочего — это использование дальнобойной артиллерии и авиации, чтобы избежать непосредственного участия в боях живой силы противника. Тем более, что пополнить ряды армии рф полноценно все еще не удается.

Напомним, что в россии количество потерь армии в войне с Украиной замалчивается еще с начала противостояния. Последние раз они признали гибель военнослужащих еще в конце марте. Тогда была озвучена цифра 1351 — такое количество погибших озвучили в российском Минобороны.

Тем временем в рф пытаются найти способ, который поможет пополнить ряды армии, не объявляя официально общей мобилизации. Один из вариантов уже начинают опробовать в действии.

При этом, как писал "Телегаф", российские оккупанты ощущают значительные проблемы с обеспечением, в том числе даже банальной едой и водой.