Каждое новое решение оккупационных "властей" на Донбассе удивляет больше предыдущего

На оккупированной территории Луганской области террористы из "ЛНР" хотят ограничить работу поисковой системы Google. Таким образом они собираются участвовать в информационной войне — иными словами, ограничить местное население от любых правдивых новостей по максимуму.

Подобное скандальное заявление появилось в Telegram-канале главаря террористов, оккупировавших часть Луганщины, леонида пасечника. По его словам, это именно Украина и западные СМИ, а не российские пропагандисты постоянно публикуют фейки и дезинформируют население.

пасечник назвал Google "главным оружием" и сравнил его с ракетными системами залпового огня, только иного вида — информационного. Террорист заверяет, что со стороны Украины жителей Луганской области регулярно "закидывают" неправдивыми новостями.

"Количество фейков и экстремистских материалов здесь [в Google — ред.]только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют. Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит – просто ни во что не ставит своих пользователей из [временно оккупированной территории Луганщины]", — написал он.

Именно поэтому террористы "ЛНР" планируют в ближайшее время ограничить доступ к этой поисковой системе для местных жителей. При этом пасечник надеется, что в компании "исправятся" — тогда, якобы, и будет возможно "возвращение".

Пользователи соцсетей уже достаточно ярко отреагировали на подобные заявления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что террористические объединения "ДНР" и "ЛНР" признали "независимыми государствами" в правительстве страны-союзницы рф — Сирии. Спустя две недели так поступила еще и Северная Корея.