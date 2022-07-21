Укр

Привет, каменный век? Боевики "ЛНР" решили запретить работу Google

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Уже скоро кремлевским захватчикам на Донбассе придется вернуться к первобытному строю Новость обновлена 21 июля 2022, 12:57
Уже скоро кремлевским захватчикам на Донбассе придется вернуться к первобытному строю

Каждое новое решение оккупационных "властей" на Донбассе удивляет больше предыдущего

На оккупированной территории Луганской области террористы из "ЛНР" хотят ограничить работу поисковой системы Google. Таким образом они собираются участвовать в информационной войне — иными словами, ограничить местное население от любых правдивых новостей по максимуму.

Подобное скандальное заявление появилось в Telegram-канале главаря террористов, оккупировавших часть Луганщины, леонида пасечника. По его словам, это именно Украина и западные СМИ, а не российские пропагандисты постоянно публикуют фейки и дезинформируют население.

пасечник назвал Google "главным оружием" и сравнил его с ракетными системами залпового огня, только иного вида — информационного. Террорист заверяет, что со стороны Украины жителей Луганской области регулярно "закидывают" неправдивыми новостями.

"Количество фейков и экстремистских материалов здесь [в Google — ред.]только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют. Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит – просто ни во что не ставит своих пользователей из [временно оккупированной территории Луганщины]", — написал он.

Именно поэтому террористы "ЛНР" планируют в ближайшее время ограничить доступ к этой поисковой системе для местных жителей. При этом пасечник надеется, что в компании "исправятся" — тогда, якобы, и будет возможно "возвращение".

Пользователи соцсетей уже достаточно ярко отреагировали на подобные заявления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что террористические объединения "ДНР" и "ЛНР" признали "независимыми государствами" в правительстве страны-союзницы рф — Сирии. Спустя две недели так поступила еще и Северная Корея.

Теги:
#Google #Луганская область #Война #Оккупация #ЛНР