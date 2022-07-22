Опасность для Украины: Каспаров рассказал о новой тактике путина на Западе

Одна из задач Кремля — пошатнуть устои демократии по всему миру

Западные союзники оказывают Украине в нынешнем противостоянии с россией огромную помощь — как военную, так и гуманитарную. Однако вместе с этим иностранное сообщество демонстрирует первые "звоночки" усталости от войны, которые всячески пытается усилить российская пропаганда. Прежде всего речь о том, что Украина якобы не способна победить рф на поле битвы, а потому нет смысла сражаться.

По мнению российского оппозиционера и известного гроссмейстера Гарри Каспарова, продвижение подобных нарративов является серьезным сигналом опасности для Украины. Об этом он говорил в программе "Орестократия" шеф-редактора издания OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Как объясняет Каспаров, сейчас просто слово "но" действительно может выражать непрочность поддержки Европы. Это касается всех высказываний, которые якобы касаются поддержки Украины и осуждения россии. Однако в них всегда присутствует "но" — небольшой размер нашего государства, несоразмерность армий, повышение цен по всему миру и т.п. Самым главным выражением, которое хотят слышать в Кремле, звучит как "но Украина не может выиграть войну".

"Это сегодня новый нарратив, который постоянно мусолится путинскими агентами влияния — как гражданскими, так и военными, — поясняет Каспаров. — Они рассказывают, что да, к сожалению, Украина выиграть не может, а если война затянется, то в Европе будет экономический кризис, а экономический кризис приведет к усилению правых и левых экстремистов, и уровень демократии будет под большой угрозой".

Российский оппозиционер считает, что таким образом в Москве действительно могут значительно повлиять на общественное мнение. Более того — продвижения такой идеи уже стало новой линией идеологического противостояния как в странах Европы, так и в США.

Потому Каспаров считает, что о победе Украины говорить очень важно, ведь она неминуема. Вопрос лишь в другом — какой ценой она достанется.

"Но абсолютно аморально сравнивать цену за бак бензина с кровью, которая льется в Украине ежедневно", — резюмирует Гарри Каспаров.

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Напомним, ранее от Гарри Каспарова прозвучал прогноз насчет вероятной даты объявления путиным "победы" россии на территории Украины. Это может случиться уже через несколько месяцев.

Тем временем Украина трудится, чтобы организовать против владимира путина международный трибунал. Прежде всего политика хотят заставить ответить за сам факт вторжения в Украину.