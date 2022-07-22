Перекрывают воздух: Европа нанесла еще один удар россии

Очередную подножку режиму Кремля поставили Нидерланды

Европейское политическое сообщество продолжает противостоять россии экономическим путем. После введения в действие седьмого антироссийского пакета санкций очередным серьезным ударом по финансовому положению рф выделились Нидерланды. Теперь один из главных портов страны — в Роттердаме — прекратит любой транзит товарных российских контейнеров.

Информацию передает "Телеграф", ссылаясь на пресс-службу порта Роттердама. Стоит отметить, что речь идет как о приеме, так и отправке контейнеров. По факту россия остается без еще одной возможности покупать и продавать любые товары за границей.

При этом нидерландские специалисты отмечают, что сокращение торговли с российской федерацией никоим образом не повлияло на общую пропускную способность порта. Более того — она стала даже чуть выше, чем была до войны в Украине.

Прежде всего на это повлияло увеличение спроса на доставку угля и сжиженного природного газа (СПГ) в европейских странах. Таким образом правительства государств пытаются позаботиться, чтобы предстоящая зима в виду сокращения потребления энергоносителей из рф.

Также увеличился объем перевалки сырой нефти, хотя доставка нефтепродуктов и сократилась. Пока еще санкции против российских СПГ и угля еще не введены, Европа все равно ищет другие источники. И, конечно же, находит — поставки этих продуктов все чаще приходят из других стран.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что именно включает в себя седьмой (или, как его прозвали, "золотой") пакет санкций Европы против россии.

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