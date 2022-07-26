В Украину не пустили, паспорт отобрали: Корбан рассказал, где он сейчас и что будет делать дальше

Сейчас чиновник имеет статус "лицо без гражданства"

Руководитель штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан был вынужден покинуть транзитную зону на польско-украинской границе после того, как у него изъяли паспорт. Как известно, такой инцидент произошел из-за того, что чиновник попал в перечень тех лиц, которых президент Владимир Зеленский тайным указом лишил украинского гражданства. Впрочем, Корбан сдаваться не собирается и планирует вернуться на Родину.

О том, что будет делать в будущем, он рассказал на своей Facebook-странице во вторник, 26 июля. Днепровский чиновник подчеркнул, что он находится в поисках возможностей попасть на украинскую территорию, однако "прорыва в стиле Саакашвили" организовывать не собирается.

"Я нахожусь в здравии и в бодром духе, несмотря на удивительные курьёзы последних дней, — отметил Геннадий Корбан. — Я вышел из транзитной зоны. В данный момент нахожусь в Польше. Домой меня, как вы уже знаете, не впустили".

У чиновника забрали документы, подтверждающие личность, а в графе гражданства вписали строчку "лицо без гражданства".

Пост Корбана полностью

"У меня на руках ещё есть свидетельство о рождении, которое никто ни приостановить, ни отменить не может. В этом документе написано, где я родился — город Днепропетровск, Украина", — подчеркнул Корбан.

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Также он добавил, что в стране по-прежнему идет война, поэтому громких скандалов он устраивать не будет. И не в последнюю очередь потому, что всерьез озабочен вопросом защиты Украины. Геннадий Корбан пообещал и дальше работать на победу Украины — хоть с наличием паспорта, хоть без него.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему у Зеленского считают вполне нормальной подобную таинственность с лишением Геннадия Корбана и некоторых других людей украинского гражданства. Ситуацию более детально прояснил советник главы ОП Михаил Подоляк.