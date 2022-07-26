Кира Рудык не без проблем пересекла границу Украины: нардеп объяснила "Телеграфу", что произошло

Глава партии "Голос" выезжала из страны более недели назад

Вслед за паспортными проблемами у главы штаба ТРО Днепра Геннадия Корбана схожие сложности испытала и руководительница партии "Голос", нардеп Кира Рудык. Политик, сейчас находящаяся на территории Великобритании, с задержкой прошла государственную границу, пытаясь выехать из Украины для совершения рабочей поездки.

"Телеграф" получил эксклюзивный комментарий народной депутатки. Рудык детально объяснила, с чем ей пришлось столкнуться, и правдивы ли слухи о возможном лишении ее украинского гражданства.

Политик подчеркнула, что действительно находится в рабочей поездке за пределами украинского государства.

"Мой заграничный паспорт у меня. Не утерян и не отобран. Пересекала границу более недели назад. Почему "новости" об "утрате" загранпаспорта появились именно сегодня — мне неизвестно", — подчеркнула она.

Также Кира Рудык добавила, что самое главное для Украины сейчас — это сохранение единства внутри страны и отсутствие внутренних ссор. Иначе могут возникнуть проблемы при обсуждении международной помощи нашей стране с зарубежными партнерами.

"Со своей стороны я буду делать все, чтобы это единство сохранялось и дальше", — резюмировала Рудык.

Также политик опровергла информацию о том, что ее якобы лишили украинского гражданства. Такие "вбросы" сопровождались неподтвержденными данными о вероятном наличии у главы партии "Голос" еще и американского паспорта. К слову, она ни разу не отвечала прямо на вопрос о вероятном двойном гражданстве.

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Как отметил шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар, выезд Киры Рудык за границу сопровождался длительным скандалом, который закончился для нее позитивно. Однако по какому документу нардеп выехала из страны, журналисту не рассказали.

"По моим данным, в системе пограничников стояла отметка, что паспорт Рудык утеряно", — отметил Сохар в своем Telegram-канале.

На данный момент Кира Рудык находится в Лондоне, где проходит съезд Альянса либералов и демократов за Европу. Депутат является вице-президентом Альянса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на данный момент происходит с Геннадием Корбаном, которого лишили гражданства и не пустили в Украину.